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CHP'li yetkililer Aksünger'in 'PYD terör örgütü değildir' açıklamaları karşısında sessizliğe büründü

CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanarak, 'PYD benim gözümde terör örgütü değildir.' dedi. Açıklama CHP’li yetkililere soruldu ama yanıt alınamadı. CHP’lilerin sessizliğe bürünmesi 'YPG terör örgütü değildir' diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını akıllara getirdi.

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CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler büyük tepki oluşturdu. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü için YPG/PYD için “terör örgütü değildir” açıklaması yaptı. Peki, CHP bu açıklamalara ne diyor?
 
 
Aksam.com.tr’nin, “CHP Erdal Aksünger’in terör örgütü hakkında söylediği skandal ifadeleri nasıl değerlendiriyor?” sorusuna CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen cevap verirken, CHP eski Milletvekili Birgül Ayman Güler, 22. ve 23. dönem CHP Milletvekili Şükrü Elekdağ ise soru karşısında sessizliğe büründüler.
ONUR ÖYMEN: 'YORUMDA BULUNAMAM'
 
Skandal açıklamayla ilgili konuşan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, “Bunu hangi çerçevede söyledi bilmiyorum. Onun sözleri hakkında yorumda bulunamam ama ben PYD-YPG’nin PKK ile iş birliği yaptığına dair çok kanıt gördüğüm için farklı konuşuyorum.” dedi.
 
CHP’nin konuyla ilgili gerekeni yapacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Genel başkanın açıklamaları dikkate alınmalı.” ifadesini kullandı.
 
KILIÇDAROĞLU 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DEMEMİŞTİ
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında YPG’nin bir terör örgütü olmadığını, “vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördüklerini” açıklamıştı. Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgütü YPG'ye kol kanat gererek, "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." ifadelerini kullanmıştı.

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