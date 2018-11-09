Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Defolup gideceksiniz

CHP milletvekili Öztürk yılmaz disipline sevkedilişinin ardından yaptığı basın açıklamasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Yılmaz Kılıçdaroğlu ile ilgili, ''Arkamda duramadın, beni kurban ettin. Sen istiyorsun ki çekip gideyim. Sen de biliyorsun ki bir hazırlık içindeyim. Genel başkanlık hazırlığımın önünü kesiyorsun. İstiyorsun ki defolup gideyim. Halkın bana olan sevgisini görüyorsun. Beni rakip görüyorsun.'' dedi.

MEYDAN OKUDU

Kılıçdaroğlu'nun kendisini rakip olarak gördüğünü söyleyen CHP'li yılmaz, parti yönetimini yerden yere vurdu. Yılmaz, ''Siz defolup gideceksiniz. Sen gel dedin diye gelmedim, istifa etmeyeceğim.'' dedi.