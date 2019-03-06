CHP’liler yine FETÖ’yü korudu

Parti meclisini devre dışı bırakarak aday belirlemeyi kendi bünyesine alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratacak açıklamalarda bulunarak, örgüt ile iltisaklı olduğu bilinen kişileri de belediye başkan adayı yaptı. Her fırsatta 15 Temmuz hain darbesi için ‘kurgu’ diyen Kılıçdaroğlu’nu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş takip etti.

SKANDAL İFADE

15 Temmuz darbesi sonrasında belediye meclisinde sözde ‘savunmasız askerler’ için ‘saygı duruşu’ talep eden CHP Hatay adayı Lütfü Savaş, Antakya´daki seçim bürosu açılışında, FETÖ ile mücadelede geliştirilen, adil ve bilimselliği her platformda kabul gören FETÖMETRE’ye kara çaldı. Savaş “Yıllardır iktidarın gölgesinde oldukları için ellerindeki ‘FETÖMETRE’ ile FETÖ’cü ölçüyorlar. Ülkede 10 bin hakim savcı yerine hakim savcılık yapıyorlar. Yani bir ellerinde kara diğer ellerinde yine kara” dedi. Lütfü Savaş’ın FETÖMETRE konusundaki skandal ifadelerini uzmanlar şöyle değerlendirdi: FETÖMETRE, idari tasarruf için, karar vericilere, subjektif etkilerden uzak objektif veri sunan bir karar destek programıdır. Adli işlem amacı, yetki ve sorumluluğu yoktur. Aynı zamanda devlet karşıtı yapılanmalar ve terör örgütleri mensuplarının TSK’ya sızmasını önleyici bir erken ihbar sistemidir. Zira tüm gayri meşru örgütler devlete benzer yöntemlerle sızmaktadırlar.