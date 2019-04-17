CHP’lilerden TURGEV yurduna çirkin saldırı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği miting sonrası dağılan gruplardan biri, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) Şişli’deki Mihri Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’na saldırdı. 24 TV’de yayımlanan haberde, provokatör grup, yurttaki öğrenci ve görevlilere hakaret ederek sözlü tacizde bulunuyor. Bir saldırgan ise yurdun kapısına tırmanarak kızını bırakmaya gelen bir veliye saldırmaya çalışıp ağır hakaretler yağdırarak tacizde bulundu.

AMACINA ULAŞAMADI

Ortaya çıkan görüntülerde yurt görevlilerinin herhangi bir provokasyona mahal vermemek için sağduyulu davrandığı ve karşılık alamayan grubun bir süre sonra dağıldığı görülüyor. Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.

İFTİRA KAMPANYASI

Cumhuriyet Gazetesi’nin, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı yalan haberlerle de TÜRGEV’e yönelik bir iftira ve karalama kampanyası başlatıldı. Diyarbakır’da kayyum tarafından halkın hizmetine sunulan belediye parkının işletmesinin vakfa devredildiği iftiralarıyla TÜRGEV kasıtlı olarak hedef alındı.