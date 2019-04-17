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CHP’lilerden TURGEV yurduna çirkin saldırı

FETÖ, PKK gibi terör gruplarının hedefi olan TÜRGEV’e önceki gün de çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. CHP adayı İmamoğlu’nun mitingi sonrası bir grup provokatör, Şişli’deki kız yurduna saldırıda bulundu.

  • HABER MERKEZİ
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği miting sonrası dağılan gruplardan biri, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) Şişli’deki Mihri Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’na saldırdı. 24 TV’de yayımlanan haberde, provokatör grup, yurttaki öğrenci ve görevlilere hakaret ederek sözlü tacizde bulunuyor. Bir saldırgan ise yurdun kapısına tırmanarak kızını bırakmaya gelen bir veliye saldırmaya çalışıp ağır hakaretler yağdırarak tacizde bulundu. 

AMACINA ULAŞAMADI 

Ortaya çıkan görüntülerde yurt görevlilerinin herhangi bir provokasyona mahal vermemek için sağduyulu davrandığı ve karşılık alamayan grubun bir süre sonra dağıldığı görülüyor. Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi. 

İFTİRA KAMPANYASI 

Cumhuriyet Gazetesi’nin, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı yalan haberlerle de TÜRGEV’e yönelik bir iftira ve karalama kampanyası başlatıldı. Diyarbakır’da kayyum tarafından halkın hizmetine sunulan belediye parkının işletmesinin vakfa devredildiği iftiralarıyla TÜRGEV kasıtlı olarak hedef alındı.

GÖLGE DÜŞÜREMEYECEKLER 

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun da atılan iftiralara cevap vererek şunları söyledi: TÜRGEV adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini görüyorum. Bu aciz tavır, TÜRGEV’in 23 yıldır kız çocuklarının eğitimine verdiği eşsiz destekle inşa ettiği aydınlık geleneğine gölge düşüremeyecektir. 

İstanbul’un göbeğinde aile boyu tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

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