CHP'nin ağır toplarından Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Uzun süredir partide oligarşi var

CHP'li Eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın tvnet'te yayınlanan programda seçim sonrası CHP'nin içinde yaşanan iç çekişme ve hesaplaşmalar hakkında eleştirilerde bulundu.

"UZUNCA SÜREDİR CHP'DE OLİGARŞİ VAR"

CHP'nin seçimi neden kaybettiğine ilişkin soruya cevap veren Karayalçın, "CHP'de temel yanlışlık; siyasi kapasitenin tam olarak kullanılamaması. Yapısal bir sorun var. Örgütlerin siyasi kapasitesi tam olarak kullanılamıyor." dedi.

CHP örgütünün siyaset belirleme konusunda hiçbir etkisi olmadığını belirten Karayalçın, "Örgüt partinin izleyeceği siyaseti, adayları belirleyemiyor. Örgüt sadece pankart afiş için görevlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam olup olmadığı' sorusuna cevap veren Karayalçın, "Uzunca süredir CHP'de oligarşi var" diye konuştu.

"KARARI KILIÇDAROĞLU ALIYOR ÖRGÜTE BU SİYASET İZLENECEK DENİYOR"

CHP'de yaşananların gün yüzüne çıkması sonrası Karagöz'ün, "Erdoğan'ı 'tek adam' diye eleştirirken, tek bir kişinin talimat vermesi değil mi bu?" sorusunu yanıtlayan Karayalçın şunları söyledi:

"İstişare var da genel merkezdeki kadrolar arasında. Karar birlikte alınıyor ama örgüte bu siyaset izlenecek deniyor. Burada da tek adamdan çok bir merkez oligarşisi diyeceğimiz bir yapı var. Bunu yeni yaşamıyoruz. Ben bunu çok kez dile getirdim. 2012-2014 arasında CHP Parti Meclisi üyesiydim. 2012'de bunları gözledim. Bizde 60 kişilik Parti Meclisi yapısı var 2 ayda bir toplanıyor. Kurultaydan sonrası en yüksek kurul. Bu yanlış olduğunu söyledim, genel başkana sundum. PM üyesi olmak istemedim, gazetede bunları 4-5 gün kamuya açtım."