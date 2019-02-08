CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi
İzmir'de CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.
- İHA
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.
CHP İlçe Başkanı Senem Solak, Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini belirten Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini söyledi.
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