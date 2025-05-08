AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan komisyonda, Google yetkilileri de hazır bulundu.

Yayman, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, dijital dünyanın yoğun bir şekilde tartışıldığını anımsatarak, "aile, birey, kadın ve çocuğun korunması" konusunun iktidar ve muhalefetin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Düşünce özgürlüğünün sonuna kadar yanında olduklarını söyleyen Yayman, aileyi, çocuğu, toplum ve kamu düzenini korumak için TBMM'nin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Dijital mecraların imkanları yerine daha çok sosyal medya uygulamaları üzerinden olumsuzluklarının gündeme gelmesini doğru bulmadıklarını aktaran Yayman, "Dijital mecranın, yapay zeka, yazılım ve başka olanaklarla insanların kendini ifade etmeleri bakımından ele alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bazı sosyal medya ağlarının etkileşim, daha fazla "tık almak" ve daha fazla para kazanmak için toplumsal değerleri, aileyi, çocuğu, kadını, yerli milli değerleri, ahlakı, ananeyi, örfü yok saymasını kabul etmediklerini belirten Yayman, "Eğer toplumu korumak, aileyi korumak yasakçılıksa, evet biz de yasakçıyız. Fakat şu hususu dile getirmek istiyorum. Her şeyin dijitalleştiği, siyasetin, ekonominin, eğitimin, ticaretin, sanatın, kültürün, topyekun hayatın dijitalleştiği bir dünyada, ekosistemde, biz de Türkiye'de komisyon olarak kurulduğumuz günden beri bir hukuksal, yönetsel bir çerçeve çıkartıp bunun üzerinden ilerlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dijital ağların Türkiye'de temsilcilik açmasını çok önemsediklerini dile getiren Yayman, bugün komisyonda ağırladıkları Google temsilcilerinden algoritma değişikliklerine ilişkin şeffaf, açık, anlaşılabilir ve ikna edici cevaplar beklediklerini söyledi.

Yayman, şöyle konuştu:

"Ulus aşırı dijital şirketlerin kendilerini yasamanın, yürütmenin, yargının üzerinde gördüklerini ve kendilerine yeni dijital tebaalar oluşturduklarının farkındayız. Bunu bir realite olarak, olumlu olumsuz bağlamın dışında ele almak lazım. Dijital mecraların insanların fikirlerini, düşüncelerini, kendi tezlerini dile getirmesi bakımından bir imkan sunması seçeneğine karşı maalesef bir kötülük yuvasına, bir dijital çöplüğe dönüştüğünü mütalaa etmekteyiz. Özellikle dezenformasyon, yalan haber ve konuyu bağlamından saptırmanın ve manipülasyonun yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Son tahlilde, hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecralarının hem demokrasimizi hem toplumsal barışımızı hem de kamu düzenini tehdit eden bir konuma geldiğini mütalaa etmekteyiz."

Türkiye'deki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre haberin bir telif konusu olmadığını anımsatan Yayman, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda haberin bir telif konusu haline getirilmesini ve bu bağlamda kullanılmaya bağlı olarak bir ücret ödenmesini talep etmekteyiz. Çünkü burada gerçek habercilikle, gerçek gazetecilikle, objektif habercilikle, kamu yararını gözeten habercilikle, etkileşim almak isteyen ve bunun için de her türlü 'sakilliği' yapan bir anlayışın yarışmasının imkanının olmadığını düşünüyorum. Zaten yazılı ve görsel medyanın dijitalleşme karşısında mevzi kaybetmesiyle beraber bu dijital telifte yaşanan irrasyonel gelişmeler, süreci daha fazla zora sokmaktadır." şeklinde konuştu.

Yayman, konuşmasının ardından Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı'ya söz verdi. Bu sırada araya giren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz isteyerek usul tartışması açmayı talep etti.

Komisyon Başkanı Yayman'ın misafirlerin konuşmasının ardından kendisine söz vereceğini belirtmesi üzerine Emir, bunu kabul etmediklerini söyledi.

Usul tartışması isteyen bazı milletvekillerinin de masaya vurarak tepki göstermesi ve tartışmaların sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Yayman, toplantıya ara verdi.