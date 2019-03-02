CHP’nin darbe aşkı hortladı

Her seçim öncesi, adaylarının “çoktan kazandığını” iddia eden, ancak sandıktan çıkan sonuç karşısında şaşıran CHP’de, bu sefer de Grup Başkanvekili Engin Altay, yine iddialı çıkışla yeni bir tartışma yarattı. Altay’ın, “10 Mart’ta herkes İstanbul’u CHP’nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek” sözleri, siyasette “Darbe hevesini mi dile getiriyor, neyi işaret ediyor?” sorusunu beraberinde getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Altaylı’nın sözlerini değerlendirirken, “Eğer varsa bir bildiği çıkıp açıklasın. Gezi provokasyonlarının baş aktörü organizatörü olan CHP yeni bir tezgahın peşinde mi? 10 Mart’ta yeni bir süreç mi başlatacaklar?” sorularını yöneltti.

‘MANİDAR’ SÖZLERİ

CHP Grup Başkanvekili Altay “10 Mart’ta herkes İstanbul’u CHP’nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek’ sözleri, akıllara yeni soru işaretleri getirdi.10 Mart tarihini işaret etmesinin nedeni olarak, ‘ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart’ın beklenmesine gerek bırakmayacağı’ iddiasını gündeme taşıyan Altaylı’nın sözleri, yeni bir seçim öncesinde yine eski alışkanlıkları çağrıştırır nitelikte olması nedeniyle dikkat çekti. Altay’ın sözleri, “darbe” iması olarak yorumlandı. Altay’ın bu açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, katıldığı tv yayınında sert tepki göstererek, “Bu FETÖ taktiğidir. FETÖ, ‘Şu tarihte şu olacak. Ocağın sonunu göremeyecekler. Mart seçimlerini göremeyecekler, bırakıp kaçacaklar’ gibi açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Altay herhalde onlardan etkilenmiş olacak ki kendi kendine 10 Mart gibi bir tarih koymuş” dedi.

BİLDİĞİ VARSA AÇIKLASIN

Altay’a, “Eğer varsa bir bildiği çıkıp açıklasın” çağrısında bulunan AK Parti’li Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gezi provokasyonlarının baş aktörü organizatörü olan CHP yeni bir tezgahın peşinde mi? 10 Mart’ta yeni bir süreç mi başlatacaklar? Farklı bir oyunun içerisindeler ise akıllarını başlarına toplasınlar. Millet bu tür oyunlara geçit vermez. CHP sandık haricinde bir yola tevessül ederse karşısında milleti bulur. Sayın Altay’ın bu konuşmaları sandıktan başka şeylerin işaretlerini veriyor.”