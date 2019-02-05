CHP’nin HDP aşkı pahalıya patladı

CHP ile İP’in 31 Mart yerel seçimleri öncesi PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutması, terör örgütü sözcülerinin Millet İttifakı destek veren açıklamaları, vatandaşların tepkisine neden oldu. Millet İttifakı çatısı altında toplanan CHP, İP ve Saadet Partisi’nin HDP ile yaptığı anlaşmaya tepki gösteren seçmenler, hızla kendi partilerinden uzaklaşıyor.

DAHA İYİ YAŞAM, DAHA İYİ HİZMET

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Aydın, Hatay’da her ilde ortalama 4 bin 300 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede vatandaşlar, yerel seçimlerinde tercihlerini AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndan yana tavır koyacağını söyledi. 2014 Yerel Seçim sonuçları ve 24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçları dikkate alınarak yapılan araştırmaya katılan vatandaşların, Mart 2019 seçimlerinde sandığa gitme gerekçeleri olarak, yaşadığı ilin değişime olan ihtiyacı, daha iyi hizmetler, yenilikler, yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi nedenler ön plana çıktı.

SEÇMEN BÖLÜCÜLÜKTEN RAHATSIZ

Sonuçları değerlendiren Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici HDP’nin Millet İttifakı’na destek vermek amacıyla iş birliği yapması, aday çıkarmaması veya profili düşük adaylar çıkarmasının sonuçları etkileyeceğini söyledi. CHP’nin kurucu parti olma özelliğinin aksine bir görüntü çizmesine dikkat çeken Gezici “Bölücü bir hareketin siyasal uzantısı şeklindeki hareketle beraber anılması, ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik duyarlılık sahibi, merkeze yakın seçmeni CHP’den uzaklaştırdı. İP ve CHP seçmeni tercih yapmak zorunda bırakıldığında HDP’li ittifaktansa MHP ve AK Parti ittifakına söz konusu illerde destek verdiği ortaya çıktı. Bu algıdan dolayı seçmen kızgın davranıyor. Millet İttifakı’nın bir birine zıt partileri bir araya getiremediği ve tam anlamıyla tabanda ittifakın olmadığı görülüyor” dedi.

Adana’da oyları hassasiyet belirleyecek