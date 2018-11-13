CHP’nin İslam’a uyguladığı zulmün belgeleri 

Alevilerin de yargılandığını kaydeden Bardakçı, gizli damgalı belgeleri gözler önüne serdi. Bardakçı, Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde bulunan belgelerin ilk defa yayınlandığını belirterek şunları kaydetti: ...devletin 1930’lu ve 40’lı senelerde uyguladığı dinî alandaki yasakların Arapça ezan okuma ve kamet getirme ile sınırlı kalmadığını, izinsiz dinî eğitimin şiddetli şekilde takip edildiğini, Alevî vatandaşların âyin yapmalarının da suç sayıldığını, hattâ diğer dinlerin mensuplarının bile bazı yasaklamalarla karşı karşıya bulunduklarını gösteren daha başka belgeler de yeralıyor...” Türk vatandaşı Yahudiler’in de dinî eğitim vermelerinin yasaklandığını, çocuklarına İbranice okutan Yahudi vatandaşların mahkemelere sevkedildiği bilgisini paylaşan Bardakçı, şunları kaydetti: “Hattâ bu ailelerin evde Fransızca öğretmeleri bile suç olarak görülmüştü! Türkiye’de yaşayan ama Türk vatandaşı olmayan papazlar bile takip edilmiş, meselâ Edirne’deki İtalyan Konsolosluğu’nda görevli bir papaz ile din dersi verdiği çocukların gizlice fotoğrafları çekilmiş ve İçişleri Bakanlığı bütün bu takibatın neticesinden Cumhurbaşkanlığı’nı da haberdar etmişti!”

Cumhurbaşkanlığı’na her ay düzenli sunulan ‘dirlik ve düzenlik raporları’nda da çoğunlukla ‘Arapça ezan’, ‘Arapça kamet’, ‘çocuklara Kur’an okumayı öğretmek’, ‘âyin yapmak’ gibi ‘suçlar’ olduğunu anlatan Bardakçı, “Hattâ, halkın evliya türbesine mum dikmesi bile suç görülüyor ve mum yakarken yakalananlar da yargılanıyor” ifadesini kullanmıştı.