CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'ndan 'sokak' tehdidi

Ekrem İmamoğlu İstanbul'a gelen 55 il başkanı ve CHP İstanbul İl Canan Kaftancıoğlu ile düzenledikleri basın toplantısında konuşarak CHP'lilere sokak mesajı verdi. Devam eden hukuki süreci görmezden gelen İmamoğlu "İşin suyunu çıkarmasınlar" ifadeleriyle tehditvari açıklamalarda bulundu.

'SOKAK'LA TEHDİT ETTİ

CHP'li İl Başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan İmamoğlu "Seçimin sonucu belli. Bunu sokak da kabul etmiş durumda" sözleriyle adeta CHP tabanına 'sokak' mesajı verdi. YSK tarafından yürütülen hukuki sürece rağmen İmamoğlu'nun 'sokak' sözleri tepkiyle karşılandı.

DIŞ DESTEK İMASI

"Çok büyük hataları memleket kaldıramaz" sözleriyle tehditkar konuşmalarını sürdüren İmamoğlu, bütün dünyanın bu süreci takip ettiğini dile getirerek dış destek imasında bulundu.