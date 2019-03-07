CHP’nin İstanbul, Ankara, Adana, Aydın ve Muğla'da afiş oyunu dikkatlerden kaçmadı
31 Mart yerel seçimlerine HDP ve İYİ Parti desteği alarak giden CHP'nin afişlerinde resmi logosunu kullanmaması dikkat çekti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde bilbordlarda logo kullanmazken, yine CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın 'Bozkurt' işareti yaparak fotoğraf çektirmesi dikkatlerden kaçmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde büyük tartışmalar çıkartak 31 Mart yerel seçimlerinde giderken, bazı yerlerde adaylarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu kullanmaması dikkat çekiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adayı Ankara'da ülkücü işareti yaparken, Aydın'ı fotoğraflarıyla donatan Çerçioğlu kocaman duvar reklamında küçük bir CHP logosuna bile yer vermedi.
"ÇERÇİOĞLU CHP LOGOSUNU HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANMIYOR"
Akşam'ın haberine göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü afişlerinde CHP logosu kullanmaması dışında, seçim tanıtımını yaptığı bireysel sitede CHP logosunu bulmak için bayağı aşağılara inmeniz gerekiyor. CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar da yine seçim çalışmalarında parti logosu kullanmayan isimlerden. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu da şehrin dört bir yanına astırdığı afişlerde CHP’nin logosunu hiçbir şekilde kullanmıyor. CHP’nin Muğla Belediye Başkan Adayı Osman Gürün parti logosu kullanmayan isimlerden.
Akşam yayın danışmanı Sekan Fıçıcı 31 Mart seçim sürecinde CHP adaylarının logosuz çıkışını yorumladı:
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