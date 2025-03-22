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  • CHP'nin olağanüstü kurultay kararı! MHP'den çarpıcı çıkış: Mümkün değil
Politika

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı! MHP'den çarpıcı çıkış: Mümkün değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 6 Nisan'da olağanüstü kurultay toplama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, 'CHP'nin 4-5 Kasım 2024 tarihine yapılan genel kurul iptal edilir ya da kayyum atanmasının şartları oluşursa iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Genel başkan da usulüne uygun seçil-memiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir.' dedi.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
CHP'nin olağanüstü kurultay kararı! MHP'den çarpıcı çıkış: Mümkün değil
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CHP'nin 6 Nisan'da olağanüstü kurultay toplama kararı aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız, "CHP'nin 4-5 Kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir." diye konuştu.

CHP'den olağanüstü kurultay kararı
  • Feti Yıldız

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