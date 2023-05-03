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Politika

HDP'li isimden skandal açıklama: Afrin'i geri alacağız, özerkliği kuracağız

7'li koalisyonun ortağı HDP, 14 Mayıs seçimlerinde zafer elde edilmesi halinde Türkiye'nin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırdığı Afrin'i geri alacaklarını ileri sürdü. 'Bunların hepsi planlı, ve masada' sözleriyle Kılıçdaroğlu ile yapılan işbirliğine dikkat çeken HDP Milletvekili adayı Azad Barış, 'Bizler güçlü olursak saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Herkes kendi yerinde özgürce, demokratik bir çerçevede özerk olmalı. Merkeze bağlı bir özerklik ama ademi-merkeziyetçi bir özerklik olmalı.' şeklinde konuştu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:32 - Güncelleme:
HDP'li isimden skandal açıklama: Afrin'i geri alacağız, özerkliği kuracağız
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Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan etmişti. HDP'nin hamlesinin ardından Kandil'den de Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verildi. 7'li koalisyonun ortağı HDP de terör örgütünün sözcülüğüne soyunarak, Türkiye'nin terörden arındırdığı Afrin'i geri alacaklarını söyleme cesaretinde bulundu.

ÖZERKLİK VAADİ

HDP'nin Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış, verdiği bir röportajda skandal ifadelere imza attı. Özerklik vaadinde bulunan Barış, "Herkes kendi yerinde özgürce, demokratik bir çerçevede özerk olmalı. Merkeze bağlı bir özerklik ama ademi-merkeziyetçi bir özerklik olmalı." dedi.

İTİRAF ETTİ: HEPSİ MASADA

"Diyarbakır'ın güçlenmesi Kürdistan'ın güçlenmesi demektir" diyen Barış "Bunların hepsi masada" sözleri ile de Kılıçdaoroğlu'nun HDP ile yaptığı işbirliğini gözler önüne serdi.

Barış konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Buranın güçlü olması tüm Kürdistan'ın güçlü olması anlamına gelir. Bizler güçlü olursak Şengal'deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz. Bizler de bunun bir parçasıyız ve bu söylediklerimi muhakkak başaracağız."

"CEZAEVLERİNDEKİLERİ BIRAKTIRACAĞIZ"

Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da göz kırpan Azad Barış, cezaevlerindeki tutukluların serbest kalacağını söyledi. Barış, "Bizler şunu istiyoruz; cezaevlerinde olan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz. Cezaevlerinde kalanları bıraktıracağız. Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

AFRİN TERÖRİSTLERİN ELİNDEN KURTARILMIŞTI

PKK/YPG terör örgütünün Afrin Bölgesinden hudut karakollarımıza yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek ve bölge halkını örgütün zulmünden kurtararak istikrarı sağlamak amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştı. Hareket sonrası 282 meskûn mahal ve 2.000 km2'lik alan kontrol altına alınmıştı.

KİRLİ PAZARLIK

Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

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