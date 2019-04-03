CHP’nin oy cambazlığına tüm yurtta itirazlar geldi
31 Mart yerel seçimlerinin ardından ortaya çıkan tablo millet iradesine sandıkta ‘şer ittifakı’ tarafından ‘darbe’ vurulduğunu ortaya koydu.
Sandık sayım döküm cetvelinde AK Parti’nin aldığı oylar YSK sistemine kasıtlı olarak eksik işlendi. Durumu belgeleyen AK Parti, seçim sonuçlarına itiraz etti. İstanbul’daki itirazlar kabul edildi. Tüm ilçelerdeki oylar yeniden sayılacak. Siyasi partiler 42 ilde bazı sandık sonuçlarına itirazda bulundu. AK Parti İstanbul’da 39, Ankara’da 25, Antalya’da 19 ilçede itirazda bulundu. CHP 6, MHP 8, İP de 6 şehirde yeni sayım istedi.
Arnavutköy’de çalınan bin 700 oy iade edildi
İstanbul Arnavutköy’de yapılan seçim itirazları sonuç verdi. İlçede yapılan itirazlar sonucu CHP de usulsüzlüğü kabul etti. AK Parti ve CHP İlçe Başkanlıkları oy tutanakları müşahitler eşliğinde tekrar inceledi ve sonuç olarak bin 700 oy Binali Yıldırım’a eklendi.
AK Parti’den Bartın’da itiraz
Bartın Belediye Başkanlığı’nı MHP Belediye Başkan adayı Cemal Akın’ın 169 farkla kazanmasının ardından AK Parti itirazda bulundu. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu oyları yeniden saymaya karar verdi.
Siirt ve Iğdır’da da sayım tekrarlanacak
AK Parti, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP’nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Iğdır’da, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li İsa Yaşar Tezel, HDP’li Yaşar Akkuş’un kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.
Denizli’nin 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
Denizli’nin Babadağ ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ali Altı, rakibi AK Parti’li Salim Demirezen’den 17 oy fazla aldı. Ali Altı 1720, Salim Demirezen ise 1703 ol aldı. Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 389 oy ile rakibi AK Parti’li Turgut Devecioğlu’ndan 8 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı. AK Parti İl Başkanlığı ilçe seçim kurullarına başvurarak, 2 ilçede oyların yeniden sayılmasını istedi.
Antalya’nın 19 ilçesinde AK Parti’den itiraz geldi
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Antalya Büyükşehir Belediye oylarının yeniden sayılması için 19 ilçede itiraz ediyoruz. Yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.” dedi.
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