CHP’nin oy cambazlığına tüm yurtta itirazlar geldi

Sandık sayım döküm cetvelinde AK Parti’nin aldığı oylar YSK sistemine kasıtlı olarak eksik işlendi. Durumu belgeleyen AK Parti, seçim sonuçlarına itiraz etti. İstanbul’daki itirazlar kabul edildi. Tüm ilçelerdeki oylar yeniden sayılacak. Siyasi partiler 42 ilde bazı sandık sonuçlarına itirazda bulundu. AK Parti İstanbul’da 39, Ankara’da 25, Antalya’da 19 ilçede itirazda bulundu. CHP 6, MHP 8, İP de 6 şehirde yeni sayım istedi.

Arnavutköy’de çalınan bin 700 oy iade edildi

İstanbul Arnavutköy’de yapılan seçim itirazları sonuç verdi. İlçede yapılan itirazlar sonucu CHP de usulsüzlüğü kabul etti. AK Parti ve CHP İlçe Başkanlıkları oy tutanakları müşahitler eşliğinde tekrar inceledi ve sonuç olarak bin 700 oy Binali Yıldırım’a eklendi.