CHP’nin ‘Özel’ provokatörü

Türkiye, Suriye’de terör koridoru oluşturulmasına karşı ne zaman harekete geçse, CHP’den ülke içini karıştırma amaçlı açıklamalar geliyor. CHP’nin kurumsal kimliğini temsil eden bu isimler adeta TSK’nın askeri müdahalesini akamete uğratmak için devreye giriyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı öncesinde “bataklığa çekilme” iddiasıyla, operasyonları durdurmaya çalışan CHP, Başkan Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali sonrasında yine provokatif söylemlere sarıldı.

CHP’NİN ZEHİRLİ DİLİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun halkı sokağa çağırması sonrasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel işi provokatif bir boyuta taşıdı. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul toplantılarında, kutuplaştırıcı bir dil kullanan Özel, sokağa çıkma çağrısı yaparken, aynı zamanda Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi TSK’nın moral değerlerine saldırmaktan da geri durmadı. CHP’Lİ Özel, önceki günlerde yapılan bütçe görüşmesinde kutuplaştırıcı bir dile sarılarak “İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken bizim ki, Mavi Gözlü de bakıp da ‘geldikleri gibi giderler’ demişti” suçlaması yaptı.

HADDİNİZİ BİLİN AYARI

Özel’in hakaret içeren iftiralarına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi. Muş, “Sizin dedeleriniz kırmızı halı sermiştir lafı kabul edebileceğimiz bir şey değildir, Özgür Özel’e bu lafı iade ediyorum” dedi. Muş, “Bu milletin topyekün verdiği bir mücadeleye, ‘Biz bu işi kazandık sizinkiler şöyle yaptı’ demekten sizi men ederim. Haddinizi bilin. Bu milletin arasına fitne tohumları koymayın. Bu milleti ayrıştırmayın. Bu milletin hiçbir ferdine ‘düşmana kırmızı halı serdi’ diyemezsiniz” uyarısında bulundu. Özgür Özel, bir başka oturumda “sokak” çağrısı yapmaktan geri durmadı. Özel, Fransa’daki Sarı Yeleklilerin vandalizmine karşı Fransız polisinin orantısız güç kullandığı sokak eylemlerine göndermede bulunarak “Unutmayın, tüm diktatörler en çok meydanlardan korkarlar. Gerektiğinde o meydanları doldurmaya, Türkiye’deki her türlü demokratik hakka direnmek gerektiğine; meydansa meydan biz buradayız, pabuç bırakmayız” dedi.

ÖZEL’E DEMOKRASİ DERSİ

Özel’in bu sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da adeta demokrasi dersi verdi: “Özgür bey meydanda ise biz de buradayız, korkumuz yok. Meclis olmasa belki sokağın anlamı olur; ama siz hala ‘sokak’ diyorsanız aciz ve demokratik olmadığınızı gösterir. Demokraside rekabet, yarış sandıkta olur. Halk ne derse baş tacı. Ama kendine güvenmeyen partilere, sokaktan korkumuz yok. 15 Temmuz’da nasıl çıktıysak, yine çıkarız.”

KÜSTAHLIĞA DEVAM

Özel’in provokatif söylemlerinin son adresi ise oldukça manidar. Özel, Genelkurmay Başkanlığı görevi esnasında çerçevesinde yurtiçinde Çukur Operasyonları; sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve İdlib Harekatı icra eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı hedef aldı. CHP’li Özel, Başkan Erdoğan’ın her an Fırat’ın doğusuna askeri operasyon olacağına dair açıklamasından sonra da eski Genelkurmay Başkanı Akar’ı hedefe koydu. CHP’nin zaman ayarlı provokatörü Özel, Akar hakkındaki iftira ve hakaretlerine gösterilen tepkilere de küstah bir cevap verdi. Özel, iftiralarını savunarak hakaretlerinin arkasında durduğunu kaydetti.