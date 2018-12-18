CHP’nin ‘Özel’ provokatörü
Fırat’ın doğusuna harekat sinyaliyle birlikte CHP de süreci sabote için devreye girdi. Gezi kalkışması benzeri sokak çağrısı yapan CHP’liler Meclis’te de Grup Başkanvekili Özgür Özel üzerinden provokatif eylemlere başladı.
Türkiye, Suriye’de terör koridoru oluşturulmasına karşı ne zaman harekete geçse, CHP’den ülke içini karıştırma amaçlı açıklamalar geliyor. CHP’nin kurumsal kimliğini temsil eden bu isimler adeta TSK’nın askeri müdahalesini akamete uğratmak için devreye giriyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı öncesinde “bataklığa çekilme” iddiasıyla, operasyonları durdurmaya çalışan CHP, Başkan Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali sonrasında yine provokatif söylemlere sarıldı.
CHP’NİN ZEHİRLİ DİLİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun halkı sokağa çağırması sonrasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel işi provokatif bir boyuta taşıdı. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul toplantılarında, kutuplaştırıcı bir dil kullanan Özel, sokağa çıkma çağrısı yaparken, aynı zamanda Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi TSK’nın moral değerlerine saldırmaktan da geri durmadı. CHP’Lİ Özel, önceki günlerde yapılan bütçe görüşmesinde kutuplaştırıcı bir dile sarılarak “İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken bizim ki, Mavi Gözlü de bakıp da ‘geldikleri gibi giderler’ demişti” suçlaması yaptı.
HADDİNİZİ BİLİN AYARI
Özel’in hakaret içeren iftiralarına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi. Muş, “Sizin dedeleriniz kırmızı halı sermiştir lafı kabul edebileceğimiz bir şey değildir, Özgür Özel’e bu lafı iade ediyorum” dedi. Muş, “Bu milletin topyekün verdiği bir mücadeleye, ‘Biz bu işi kazandık sizinkiler şöyle yaptı’ demekten sizi men ederim. Haddinizi bilin. Bu milletin arasına fitne tohumları koymayın. Bu milleti ayrıştırmayın. Bu milletin hiçbir ferdine ‘düşmana kırmızı halı serdi’ diyemezsiniz” uyarısında bulundu. Özgür Özel, bir başka oturumda “sokak” çağrısı yapmaktan geri durmadı. Özel, Fransa’daki Sarı Yeleklilerin vandalizmine karşı Fransız polisinin orantısız güç kullandığı sokak eylemlerine göndermede bulunarak “Unutmayın, tüm diktatörler en çok meydanlardan korkarlar. Gerektiğinde o meydanları doldurmaya, Türkiye’deki her türlü demokratik hakka direnmek gerektiğine; meydansa meydan biz buradayız, pabuç bırakmayız” dedi.
ÖZEL’E DEMOKRASİ DERSİ
Özel’in bu sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da adeta demokrasi dersi verdi: “Özgür bey meydanda ise biz de buradayız, korkumuz yok. Meclis olmasa belki sokağın anlamı olur; ama siz hala ‘sokak’ diyorsanız aciz ve demokratik olmadığınızı gösterir. Demokraside rekabet, yarış sandıkta olur. Halk ne derse baş tacı. Ama kendine güvenmeyen partilere, sokaktan korkumuz yok. 15 Temmuz’da nasıl çıktıysak, yine çıkarız.”
KÜSTAHLIĞA DEVAM
Özel’in provokatif söylemlerinin son adresi ise oldukça manidar. Özel, Genelkurmay Başkanlığı görevi esnasında çerçevesinde yurtiçinde Çukur Operasyonları; sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve İdlib Harekatı icra eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı hedef aldı. CHP’li Özel, Başkan Erdoğan’ın her an Fırat’ın doğusuna askeri operasyon olacağına dair açıklamasından sonra da eski Genelkurmay Başkanı Akar’ı hedefe koydu. CHP’nin zaman ayarlı provokatörü Özel, Akar hakkındaki iftira ve hakaretlerine gösterilen tepkilere de küstah bir cevap verdi. Özel, iftiralarını savunarak hakaretlerinin arkasında durduğunu kaydetti.
AKAR’DAN CHP’LİLERİ YERE BAKTIRAN SORU
Kafanıza tabanca dayalıyken hayır diyebilecek kaç kişi var?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iftira ve hakaretlerine tarihi bir cevap verdi. Akar, önceden hazırlandığı belli olan Özel’in konuşmasını, başlangıcı, sonu ve ortasında kınadığını ifade etti. Akar, mahkeme dosyaları, devletin kayıtlarında, tutanaklarda var olan şeyleri bilmeden, sadece kulaktan duyma şeylerle ahkam kesenlere karşı cevap verme açısından bunun bir fırsat olduğunu dile getirdi.
YATTIĞINIZ ZAMAN BİR DÜŞÜNÜN...
CHP’li Özel’in provokatif iftiralarına tek tek cevap veren Akar, kumpas mağduru askerlerle ilgilenmediği yalanını “Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal’dan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım. Savcıya, adli müşavire, hapishane müdürüne rağmen, her türlü riski aldım” diye cevapladı.
Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine yönelik Özel’in hakaretlerine işaret ederek, kafalarına tabanca dayanarak, “başımıza geçeceksin” dediklerini, kendisinin bunu reddettiğini anımsattı. Akar, şunları söyledi: “Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı’ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. ‘Bunu okuyun, imzalayın’ dediler. İmzalamadım. Özel’in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı.”
Ancak FETÖ’cüler bu kadar ağır hedef alır
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’li Özgür Özel’in, Milli Savunma Bakanı Akar’a yönelik sözleriyle ilgili, “15 Temmuz’da kafasına silah dayandığında bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef alır” dedi. Turan, “Türk ordusuna 49 yıl hizmet veren, 15 Temmuz gibi kritik bir süreçte önemli riskler üstlenen emekli bir komutanın şahsını hedef alırcasına yapılan ithamlar, CHP’nin düştüğü seviyesizliği bir kere daha gözler önüne serdi” diye konuştu. 2018 CHP’siyle 1923 CHP’si arasında gerek felsefi gerekse de tüzel manada hiçbir bağın kalmadığının görüldüğünü vurgulayan Turan, “Sandıkta büyük tokadı yemeye hazırlansın çakma CHP. Özel’in, Akar’a yönelik ithamları bu dönemde, başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütü mensuplarının ellerini ovuşturmasına neden olur” dedi.
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