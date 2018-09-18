CHP’nin son yaptığı PM toplantısında Kılıçdaroğlu’na adeta soğuk duş etkisi yaratan çıkışlar yapıldı

CHP’nin son yaptığı Parti Meclisi (PM) toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na adeta soğuk duş etkisi yaratan çıkışlar yapıldı. Yerel seçimler ve CHP’nin yurtdışındaki temsilciliklerine yapılan harcamalara ilişkin toplanan PM’ye muhaliflerin sert tepkileri damgasını vurdu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un sunumuyla birlikte tartışmalar da alevlendi.

DIŞARIDA BAŞKA İÇERİDE BAŞKA

Daha önce “Biz yerel seçimlerde kimseyle ittifak yapmayacağız. Biz milletle ittifak yapacağız” diyen Torun, PM’deki sunumda aksini söyledi. AK Parti ile MHP’nin ittifak yapması halinde çoğu yerde yenilgiye uğrayacaklarını söyleyen Torun, “Biz de ittifak yapmalıyız. Saadet veya İP ile ittifak yapmamız gerekiyor. Hatta söylemlerimizi de değiştirmeliyiz. İttifak yaptığımız için sağ söylemler geliştirmeliyiz” çıkışını yaptı. Torun’un “Sağ söylem” çıkışına çoğu PM üyesi tepki gösterdi.

BİZDEN YETKİ İSTEMEYİN

Seyit Torun’un “sağ söylem” açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu’na muhalif olan PM üyeleri arka arkaya söz alarak ağır eleştirilerde bulundular. Eski Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da bunlardan biriydi. Yılmaz, “Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Siz adayların nasıl belirleneceğine dair bizden yetki isteyeceksiniz. Biz o yetkiyi size vermeyeceğiz. Örgüt kimi istiyorsa o aday olacak” diye çıkış yaptı. Yılmaz’ın ardından Erdal Aksünger de , “İstanbul, İzmir ve Ankara’da ön seçim olsun. Buranın adaylarını taban belirlesin. Kazanması muhtemel yerlerin adaylarını illa Genel Merkez belirleyecekse de bu kişilerin sayısının çok olması gerekiyor” diye konuştu. Altı saat süren PM toplantısında herhangi bir karar alınmadı.

Mansur Yavaş’ın adaylığına tepki

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı’nın Danışma Kurulu toplantısında konuşma yapan eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Yalçınkaya Ankara’da yeniden Mansur Yavaş isminin geçmesine isyan etti. Yalçınkaya, “Aday belirleme kriterlerine güvensem merkez yoklaması olsun derim. Ama Ekmeleddin İhanoğlu’ndan Deniz Gezmiş’e terörist diyen Mansur Yavaş’a kadar durum ortada. Ön seçim bu nedenle yapılmalı. Bu da CHP örgütünden çıkmak zorunda. Sırf seçim kazanacağız diye bir Mansur Yavaş hatası yaptık. Seçimin ertesi gün partiyi terk etti” dedi.

(Akşam)