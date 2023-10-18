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Politika

CHP'nin tezkereye ''hayır'' oyuna AK Parti'li Şahin'den eleştiri

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine, CHP'nin 'hayır' oyu vermesini eleştirdi. Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırının kendilerini üzdüğünü belirterek, İsrail'in, kitlesel olarak Filistinlilerin topraklarından göçmesini istediğini söyledi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
CHP'nin tezkereye ''hayır'' oyuna AK Parti'li Şahin'den eleştiri
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İsrail'in, dünyanın gözü önünde savaş suçu işlediğini vurgulayan Şahin, bu ülkenin bir sınırının bulunmadığını dile getirdi.

AK Parti'li Şahin, "BM üyesi olup da sınırı olmayan tek ülke İsrail'dir. Fırsat buldukça yayılır. Çünkü kendi sınırı belli olduğunda Filistin'in de sınırı belli olacak." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Irak-Suriye tezkeresine, CHP'nin 2015, 2017, 2019'da "evet"; 2021 ve 2023'de "yabancı asker istemiyoruz" bahanesiyle "hayır" oyu verdiğini hatırlatan Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Terörle mücadele için gelen tezkereye 'hayır' oyu verdiren nedir? Terörle mücadeleyi nasıl gerçekleştireceksiniz? CHP'nin, terörle mücadele konusunda herhangi bir planı ve stratejisi var mı?" sorularını yöneltti.

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