CHP’nin umudu söylenti siyaseti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yaklaşık iki hafta geçti. Bu süreçte İstanbul’daki seçimleri manipüle etmek için CHP, birbirinden ilginç ve aslı astarı olmayan iddialara sarıldı. Hukuki dayanağı, belgesi bulunmayan ve kendi çıkardıkları söylentileri yayarak gerçekmiş algısı oluşturdu. Milli iradeyi sabote etmeye çalışan CHP’lilerin başında işe partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

KANIT YOK İDDİA ÇOK

Ekrem İmamoğlu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) şu iki günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun 1 kuruşunun bile hesabını soracağım. Bunların ihbarı var” diyerek algı operasyonuna start vermişti. Ardından İBB, iddiaları yalanlayınca İmamoğlu “Kanıt olursa paylaşırım” cevabı vererek konuyu geçiştirdi. Bir başka yalan iddia ise “İBB’nin iştiraki AKOM ve İSKi binasından kamyonlara gün boyunca yüklenen evraklar taşındı” olmuştu. Bu söylenti de asılsız çıkmış ve İSKİ “Sosyal medyada paylaşılan videoda, Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü’ne ait resmi evrakın kurum arşivine intikali gerçekleştirilmektedir” açıklaması yapmıştı.

Bir televizyon kanalına önceki akşam canlı telefon bağlantısı yapan İçişleri Bakanı Süleyman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in “Büyükçekmece’de polis evleri basıyor, ‘Hangi partiye oy verdiniz?’ diye soruyor” iddiaları karşısında çok net konuştu: Türkiye’ye taahhüdüm vardır. İspat etsinler istifa etmeyen namerttir! Çok net söylüyorum. Boş kağıdın altına imzamı atarım” dedi.

TEKİN CEVAP VEREMEDİ

Bunun üzerine CHP’li Tekin, sarf ettiği sözleri yuvarlayarak “İstanbul’da güvenlik açısından dört dörtlük güvenlik olmuştur. O konuda hiç tereddüt yok. Emniyet güvenlik görevlilerine teşekkür ediyorum. Büyükçekmece çok özel durumdur. Bir kısım insanların beyanları vardır. Doğru mudur, yanlış mıdır, Sayın Bakan araştırsın” diyerek asılsız iddialarını itham ettiği kişilerin ispat etmesini istedi. CHP yine ortaya attığı söylentinin altını dolduramadığı gibi ispat etmekten de aciz kalarak ‘çamur at izi kalsın’ politikasına başvurdu.

AKIL TUTULMASIDIR

Büyükçekmece’de vatandaşların polisin tutumuyla ilgili bir şikayet yapmadığını vurgulayan Soylu “Böyle bir şeyin olabilmesinin bir akıl tutulması olduğunu düşünüyorum. Polisimiz veya jandarma görevlimiz gidip ‘Hangi partiye oy veriyorsunuz?’ diye sormaz. Çünkü görevi o değil” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “Adalet Bakanı olarak YSK’yı aradığım yalanını reddediyorum. Bu seviyesizliği kınıyor” ifadelerini kullandı.