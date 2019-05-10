CHP’nin yalanlarına tek tek cevap verildi
AK Parti, 31 Mart seçimlerinde yapılan ve YSK tarafından tespit edilen usulsüzlüklerin tek tek anlatıldığı raporu tüm teşkilata göndererek, vatandaşlara anlatmalarını istendi. 6 dakika 25 saniyelik bilgilendirme videosunda ‘sandık kurulu başkanı ve bir üyenin kamu görevlisi olma’ koşulunun ihlal edildiğine ilişkin tespit ise ilk sırada yer aldı.
- STAR ANKARA
AK Parti’nin hazırladığı videoda, yerel seçimlerdeki usulsüzlüklerle tek tek anlatıldı. Aynı zamanda partinin resmi Twitter adresinden de paylaşılan raporda, sandık başkanı seçilerinde yapılan usulsüzlükler açık bir şekilde anlatılarak, YSK’nın asıl iptal sebebinin “Denetlenemeyen ve kontrolü sağlanamayan 42 bin oy” olduğuna dikkat çekildi. İstanbul seçimleri neden yenileniyor sorusuyla başlayan raporun görsel anlatımla desteklendiği paylaşımda, sıralı olarak işlemlere açıklık getirildi. 2018’de yapılan yasa değişikliğiyle getirilen ‘sandık kurulu başkanı ve bir üyenin kamu görevlisi olma’ koşulunun ihlal edildiğine ilişkin tespit, ilk sırada yer aldı. Buna ilişkin “31 Mart seçimlerinde kanunun bu hükmü açıkça ihlal edildi. 31 bin 280 üye olması gerekirken YSK’nın tespitine göre 6 bin 544 kişinin sandık kurulu başkanı ve 13 bin 98 sandık kurulu üyesi olması kanunen yasaktır” denildi.
YASAKLILAR SIRALANDI
Kamudan ihraç edilenlerin 14 sandık kuruluna üye yapılırken, diğer 19 bin 742 yasaklılar ise şunlar: Görevden uzaklaştırılan 4, işsiz olan sandık kurulu başkan ve üyeleri 2 bin 58. Emekli olan 149, askeri personel 31, zabıta memur ve işçi 146, banka sandığına bağlı işçi 322, taşeron 743, belediye şirketinde işçi 189, belediyede SSK’lı 726, ssk’lı diğer şirketlerde 15 bin 222, KHK’yla kapatılan şirketlerden çıkarılıp diğer şirketlerde çalışan 22.
İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ
Oy sayım ve döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler “5 bin 388 mühürsüz, 694 imzasız, 214 boş, 498 eksik, 919 rakam belirtilmemiş, bin 135 sayı eksikliği var” şeklinde sıralandı. YSK, Seçim Kanununa aykırı olarak sandık kurulu başkan ve memur üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin ‘olmadığını’ tespit etti. Aynı şekilde kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve emur üyesi atanan 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin boş olduğunu, ‘imzasız, mühürsüz ve yazısız’ olduğunu tespit etti. YSK, bu iki konuda usulsüzlük yapılan sandık sayılarının 123 olduğunu, bu sandıklardaki toplam oy sayısının ise yaklaşık 42 bin olduğunu belirtti.
SONUCU ETKİLİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde 13 bin 729 fark varken, denetlenemeyen ve kontrolü sağlanamayan oy sayısının yaklaşık 42 bin olduğuna dikkat çekildi. Raporda “İşte YSK, bu durumun İstanbul seçimlerinin sonucunu doğrudan etkileyeceğine ve değiştirebileceğine hükmederek seçimin yenilenmesine karar verdi.
Zarftaki 4 pusuladan neden 1’i iptal edildi?
YSK, değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir. AK Parti’nin itiraz ettiği husus, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Büyükçekmece belediyelerine yöneliktir. MHP’nin itiraz ettiği husus ise Maltepe ilçe belediye seçimidir. Dolayısıyla YSK’nın hakkında karar vereceği seçimler bu üç seçimdir. YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmişse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük ‘kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi’ ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının ‘oy sayım ve döküm cetvellerini boş, eksik veya imzasız hazırlaması’ itirazlarını değerlendiren YSK 123 sandıkta yaklaşık 42 bin şüpheli oy tespit etti. İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42 bin şüpheli oy iki aday arasındaki farkın 13 bin 729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilemedi.
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