CHP’nin yalanlarına tek tek cevap verildi

AK Parti’nin hazırladığı videoda, yerel seçimlerdeki usulsüzlüklerle tek tek anlatıldı. Aynı zamanda partinin resmi Twitter adresinden de paylaşılan raporda, sandık başkanı seçilerinde yapılan usulsüzlükler açık bir şekilde anlatılarak, YSK’nın asıl iptal sebebinin “Denetlenemeyen ve kontrolü sağlanamayan 42 bin oy” olduğuna dikkat çekildi. İstanbul seçimleri neden yenileniyor sorusuyla başlayan raporun görsel anlatımla desteklendiği paylaşımda, sıralı olarak işlemlere açıklık getirildi. 2018’de yapılan yasa değişikliğiyle getirilen ‘sandık kurulu başkanı ve bir üyenin kamu görevlisi olma’ koşulunun ihlal edildiğine ilişkin tespit, ilk sırada yer aldı. Buna ilişkin “31 Mart seçimlerinde kanunun bu hükmü açıkça ihlal edildi. 31 bin 280 üye olması gerekirken YSK’nın tespitine göre 6 bin 544 kişinin sandık kurulu başkanı ve 13 bin 98 sandık kurulu üyesi olması kanunen yasaktır” denildi.

YASAKLILAR SIRALANDI

Kamudan ihraç edilenlerin 14 sandık kuruluna üye yapılırken, diğer 19 bin 742 yasaklılar ise şunlar: Görevden uzaklaştırılan 4, işsiz olan sandık kurulu başkan ve üyeleri 2 bin 58. Emekli olan 149, askeri personel 31, zabıta memur ve işçi 146, banka sandığına bağlı işçi 322, taşeron 743, belediye şirketinde işçi 189, belediyede SSK’lı 726, ssk’lı diğer şirketlerde 15 bin 222, KHK’yla kapatılan şirketlerden çıkarılıp diğer şirketlerde çalışan 22.

İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ

Oy sayım ve döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler “5 bin 388 mühürsüz, 694 imzasız, 214 boş, 498 eksik, 919 rakam belirtilmemiş, bin 135 sayı eksikliği var” şeklinde sıralandı. YSK, Seçim Kanununa aykırı olarak sandık kurulu başkan ve memur üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin ‘olmadığını’ tespit etti. Aynı şekilde kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve emur üyesi atanan 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin boş olduğunu, ‘imzasız, mühürsüz ve yazısız’ olduğunu tespit etti. YSK, bu iki konuda usulsüzlük yapılan sandık sayılarının 123 olduğunu, bu sandıklardaki toplam oy sayısının ise yaklaşık 42 bin olduğunu belirtti.

SONUCU ETKİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde 13 bin 729 fark varken, denetlenemeyen ve kontrolü sağlanamayan oy sayısının yaklaşık 42 bin olduğuna dikkat çekildi. Raporda “İşte YSK, bu durumun İstanbul seçimlerinin sonucunu doğrudan etkileyeceğine ve değiştirebileceğine hükmederek seçimin yenilenmesine karar verdi.