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CHP’nin yargı paketinden ‘İmralı’ çıktı

CHP’nin yargı reformu paketinde skandal düzenlemelere imza atıldı. ‘Cumhurbaşkanı’na ve Türklüğe hakaret suç olmaktan çıksın’ denilen pakette teröristbaşı Öcalan’ın tutulduğu İmralı’nın cezaevi statüsünün kaldırılması da istendi

  • STAR ANKARA
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CHP’nin, HDP-Saadet Partisi, TİP ve DP ile birlikte yürüttüğü yargı reformu çalışmasında, HDP’nin devamlı gündeme getirdiği “yüksek güvenlikli hapishaneler” ve “Türklüğe hakaret”i suç sayan hükümlerin kaldırılması öngörülüyor. CHP 27. dönem İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun eşgüdümünde 18 Ağustos’da başlayıp 27 Ekim’de biten yargı paketi çalışması tamamlandı. CHP’nin yanı sıra; Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’nin de iştirak ettiği toplantılarda çok tartışılacak düzenlemeler dikkat çekiyor.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVLERİ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişiklik öngören taslak metinde, “Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarının kaldırılması” yer alıyor. Aynı teklifte, çocuk kapalı cezaevlerinin kaldırılmasının yanı sıra terör örgütü propagandasından veya terör örgütü üyeliğinden mahkûm olanlara “infaz erteleme” imkanı da getiriliyor.

İMRALI’NIN STATÜSÜ DEĞİŞECEK 

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan da İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde kalıyor. Taslak teklif ile İmralı’nın da yüksek güvenlikli statüsü kaldırılmış oluyor. Terör örgütü yandaşları ve HDP, uzun süredir İmralı’nın bu statüsünün kaldırılması için çeşitli kampanyalar yürütüyor.

TCK 301 KALKIYOR 

CHP’nin yargı reform taslağındaki bir başka detayı ise TCK 301. maddenin kaldırılması oluşturuyor. Bu madde “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeriyor. Teklifle, Cumhurbaşkanı’na hakaret de suç kapsamından çıkarılıyor.

KAYYUM KALKIYOR

HDP’li belediye başkanlarının terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanmaları ile uygulamaya konulan “kayyum” icraatı da kaldırılıyor. CHP teklifinde “kayyum düzenlemesi kaldırılmıştır” deniliyor. 

HDP kongresinde teröristlere saygı duruşu

HDP’nin CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi rezalete sahne oldu. Partililer salona “Yaşasın rojava direnişi” sloganlarıyla girerken, kongre açılışı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve ant içilmesiyle başladı. İstanbul’un farklı ilçelerinden partililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK/PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi. Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona “Yaşasın rojava direnişi” sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi

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