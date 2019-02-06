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CHP yolsuzlukları ortaya çıkan Beşiktaş belediye başkanlarının müteahhidini aday gösterdi

Yolsuzluk ve rüşvetten görevden alınan Beşiktaş belediye başkanlarının müteaahhidinin CHP'nin Beşiktaş'tan aday gösterdiği Rıza Akpolat olduğu ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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CHP'nin belediye başkan adaylarında yeni skandallar ortaya çıktı. Beşiktaş'ta yolsuzluk ve rüşvetten dolayı görevden alınan Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi'nin "aldığı" değerli arsaların müteaahhidinin CHP'nin Beşiktaş'tan aday gösterdiği Rıza Akpolat olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer'in köşe yazısında, "Beşiktaş'a müteahhit başkan" ara başlığıyla verdiği bilgilere göre, CHP'nin yeni belediye başkan adayı Rıza Akpolat, yolsuzluk ve rüşvetten görevden alınan eski başkanların değerli arazilerinin müteaahhitliğini yapıyor. 

 
Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde 45 pafta 1535 ada, 16 parsel yere inşaat ruhsat talebini içeren ve Merih İskent vekili Mert Deveci imzalı bazı belgelerin elinde olduğunu belirten yazar Bayer, söz konusu yapıların müteahhidinin EMZA Akaryakıt Yapı İnşaat olduğunu ifade etti. 
 
Bahsi geçen EMZA Akaryakıt Yapı İnşaat'ın müteaahidi ise CHP'nin Beşiktaş'ta aday gösterdiği Rıza Akpolat. 
 
İçişleri Bakanlığı müfettiş raporuna dayandırılan bilgilere göre bu yerin inşaat ruhsatı ve iskan raporunun görevden alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ve onun vekili Hüseyin Avni Sipahi olarak kayıtlarda yer alıyor. 
 
Yazar Bayer aynı zamanda söz konusu belgelerde vekil imzalı olarak adı geçen Mert Deveci'nin belediyede memurlara "emir ve talimat" veren kişi olduğunu belirterek, bu gücünü de Eray Arda'dan aldığını belirtiyor. 

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