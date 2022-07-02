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  • CHP'nin zihniyeti yine aynı! Bakan Kasapoğlu: İsimler değişse de engel olma siyaseti değişmiyor
Politika

CHP'nin zihniyeti yine aynı! Bakan Kasapoğlu: İsimler değişse de engel olma siyaseti değişmiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmasına tepki göstererek 'İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor.' dedi.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:57 - Güncelleme:
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Bakanı Kasapoğlu, Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"CHP'NİN ENGEL OLMA SİYASETİ DEĞİŞMİYOR"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • Abdi İpekçi Spor Kompleksi
  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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