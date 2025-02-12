CHP'ye adaylık tepkisi: Tarihlerine kara bir leke olarak yazılacaktır

İletişimci-yazar Ali Saydam'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. CHP içinde yaşananları "Kara leke" şeklinde değerlendiren Saydam, 24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Açık Görüş' programında, CHP'deki çekişmelere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

TAVŞAN KOŞUCU: KAZIMOĞLU

Saydam, CHP'de gerçekleşmesi beklenen ön seçim için "'tavşan koşucu' olarak "Zühürlük Kazımoğlu'nu aday yapacaklar" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bence 25 milletvekilini bir araya getirip bir tane Kazımoğlu'nu aday yapacaklar. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu seçilecek gibi gözüküyor. Böyle bir şey mutlaka CHP'nin tarihine kara bir leke olarak yazılacaktır."