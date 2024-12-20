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Politika

CHP'ye 'belediye başkanlarının tahakkümünden kurtulmalı' çağrısı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 'CHP Grubunun, belediye başkanlarının tahakkümünden acilen kurtulması lazım.' dedi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
CHP'ye 'belediye başkanlarının tahakkümünden kurtulmalı' çağrısı
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Çilez, Meclis'teki basın toplantısında, AK Parti olarak 23'üncü bütçeyi yaptıklarını belirtti.

Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çilez, "Bu yükün altından kalkmak için çok çalışacaksınız, yönünüzü millete çevireceksiniz, gayret edip çalıştıktan sonra da Allah'ın izniyle de bu yükün altından kalkarsınız." diye konuştu.

CHP'li milletvekillerinin bütçe görüşmelerindeki söylemlerini eleştiren Çilez, CHP'nin irtifa kaybettiğini, CHP'li milletvekillerinin bunun etkisiyle bütçeye dair düzgün bir konuşma yapamadığını belirtti.

"Belediye başkanlarının tahakkümüne girmiş bir CHP'nin olduğunu" dile getiren Çilez, "CHP Grubunun, belediye başkanlarının tahakkümünden acilen kurtulması lazım. Herkesin kendine gelmesi lazım." dedi.

Çilez, bütçede diğer parti gruplarının yaptığı konuşmaların da 2025 yılı bütçesine ilişkin olmadığını anlattı.

  • AKPartiAmasyaMilletvekili
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