CHP'ye bir darbe de terör iltisaklı ortağından: O dönem bitti

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin ortağı olduğu Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir mağlubiyet aldı. CHP'liler, seçimlerde alınan hezimeti HDP ile yapılan ittifaka mal derken HDP'li Saruhan Oluç, seçimlerde aldıkları bozguna ilişkin yaptığı açıklamada, ittifak ortakları CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.

HDP'DEN 'ARTIK İTTİFAK YOK' MESAJI: O DÖNEM KAPANDI



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İkinci tur öncesinde kendilerine verilen sözleri unutan ve milliyetçi söylemlere başvuran Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Oluç, CHP'ye 'artık ittifak yok' mesajı verdi.

Mart 2024'teki yerel seçimler için karar verileceğini anlatan Oluç, 'iktidara yereldeki egemenliğini kaybettirme' stratejisi çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi kentlerde aday çıkartmayarak CHP'li belediye başkan adaylarına destek verildiğinin anımsatılması üzerine, "Şimdi o dönem bitti, kapandı" ifadesini kullandı.

"BİZDEN POLİTİK ADIM BEKLENMESİN"

Aday çıkarmamalarına yönelik CHP'lilerce yapılan açıklamalar için "Not ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde bu notları hafızamızdan masa üstüne indireceğiz" diyen Oluç, CHP'ye "Mart 2024" mesajı verip, "Kimse bizden artık 'ya burası önemli gibi' laflar söyleyerek politik adım beklemesin. Hiçbir yerin özelliği yok, çünkü her yer özel. O nedenle de önümüzdeki dönemi göreceğiz" diye konuştu.

"SUÇU BİZE ATACAKLARDI"



VOA Türkçe'ye konuşan Oluç, "HDP birinci turda aday çıkarsaydı, o zaman kaybedilseydi o kişiler yine HDP'yi suçlayacaktı. 'Kürtler oy vermedi onun için kaybettik' diyeceklerdi. Ve bu çok büyük haksızlık olacaktı" dedi.