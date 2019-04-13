KANUNLARA GÖRE KARAR VERİYOR: CHP’nin İstanbul adayı ve sözcüleri sürekli olarak YSK’ye baskı yapıldığını, YSK üzerinde baskı kurulduğunu ifade ediyor. YSK, kendi bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararlarını veriyor. Her parti YSK kararları içerisinde lehine olan kararları saydığı gibi aleyhine olan kararları da sayabilir. YSK, bütün yargı camiasında söz konusu olduğu gibi millet adına karar veriyor, meşruiyetini milletten alıyor. Yargı da yasa da yürütme de meşruiyetini milletten alır. Onlar kendi bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde bunlara karar verecekler. YSK, hiçbir partinin yönetim organı değildir. YSK hiçbir partinin tüzüğüne göre de karar vermeyecektir. Bağlı olduğu kararlara göre karar verecektir. Hukuk yoksa hiçbir kurum meşruiyetini inşa edemez. YSK’yi yönlendirmeye çalışmak, YSK’ye baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi aslında konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmaları anlamına geliyor.

YSK’NIN KHK’LI BAŞKANLARLA İLGİLİ KARARI: YSK “kamu görevi” tanımıyla, olup olmamasıyla ilgili bu kararı verdi, milletvekilliğini kamu görevi olarak saymıyor, belediye başkanlığını ise kamu görevi olarak sayıyor. YSK tarafından bu karar pozitif hukuka göre verildi.

CAMLICA CAMİİ: (Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun açıklamaları) Saadet Partisinin tabanındaki kardeşlerimizin de bu açıklamadan büyük rahatsızlık duyduğunu, cami ile kavga etme geleneğinin CHP’den Saadet Partisine geçmesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı söylüyorum. CHP’nin 6 oku memlekete çok çektirdi, yedincisine Saadet diye bir şey ekleme iradesi, maalesef Saadet Partisi Genel Başkanından geliyor. Hiç hayırlı bir yaklaşım değil bu.

AÇIK BİR IRKÇILIKTIR: (Bolu Belediyesi’nin CHP’li başkanı Tanju Özkan’ınr Suriyeli mültecilere yardımı kesmesi) Bu mesele açık bir ırkçılıktır. Siyaset geleneğimizde bu derece aleni bir ırkçılık ilk defa ortaya koyulmaktadır.

ABD’YE S-400 TEPKİSİ: Türk-Amerikan ilişkilerinde esas mesele S400 meselesi değildir. Esas olarak tartışılması gereken mesele müttefiklik ilişkisi bakımından tartışılması gereken mesele bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini, yani Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı bir başka NATO müttefikinin, ABD’nin tırlarla silah göndererek terör örgütlerine güvenliğimizi tehdit eden unsurları desteklemesidir.

NATO’NUN 5. MADDESİ: NATO’nun F35 diye bir maddesi yok. Fakat sanki 5. madde kalkmış yerine F35 diye bir madde gelmiş gibi açıklamalar yapılıyor. Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F35 projesi açısından Türkiye’nin sorgulanması demek NATO’nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir.