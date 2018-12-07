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CHP Van'da teröristbaşı Öcalan sempatizanı Parlak'ı aday gösterdi

CHP ile HDP arasında 2019 yılında yapılacak seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleri devam ederken, PKK sempatizanlarının ana muhalefet partisi listelerine sızdığı ortaya çıktı.

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CHP'nin Van'ın Başkale ilçesinden aday gösterdiği Namet Parlak, 2013 yılında ilçe başkanı olduğu CHP yönetimi ile birlikte kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) katılmıştı.

Parti rozetini olaylı milletvekili Özdal Üçer'den alan Parlak, teröristbaşı Öcalan'dan 'önder' diyerek bahsetmişti.

İşte CHP adayının konuşmasından akıllarda kalanlar...

"Önder Apo'nun başlatmış olduğu süreç, demokratik özerklik inşasına bugün katılmak bize onu veriyor. Her ne kadar pratikte hareketin içinde yer almasak da, gönülden bağlı olduğumuz harekete ve Kürt halkına bu saatten sonra elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız."(YeniŞafak)

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