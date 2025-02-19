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Politika

CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması: Eski belediye başkanı ifade verecek

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat Salı günü ifade verecek.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması: Eski belediye başkanı ifade verecek
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geçtiğimiz Aralık ayında ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" ifadeleri yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savaş'ı 25 Şubat'ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı. Savaş'ın ifade vermesinin ardından avukatı Onur Yusuf Üregen ile beraber Ankara Adliye önünde basın açıklaması yapacağı bilgisine ulaşıldı.

'OLAYIN GEÇMİŞİ'

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı için CHP'den ihraç edilmişti.

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