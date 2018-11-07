CHP'ye 'Türkçe ezan' cevabı: Halkın zekasıyla dalga geçen, hakaret eden bir tutum

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, uzun yıllar sonra yeniden Türkçe ezan tartışmalarının gündeme geldiği ve CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Eğer CHP'li yetkililer, partilerinin adında geçtiği gibi, bir cumhuriyet ve halk partisiyseler burada kamuoyunun verdiği tepkiye herhalde bigane kalmamalıdırlar." diye konuştu.

"Türkçe ezan" meselesinin ülkede tartışıldığını, yıllarca derin yaralar açtığını ve milletin iradesiyle milletin zihninde ve kanunlarında çözülmüş, bir kenara konmuş bir mesele olduğunu belirten Kalın, şunları söyledi:

"Bu konuyu gündeme getirmek birilerinin hala tek parti dönemi özlemi içerisinde olduğunu ifade eder. Bundan daha öte bir anlamı olmaz. Ezan-ı Muhammedi, Müslümanların evrensel ezanıdır, dilidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin Ezan-ı Muhammedi bilindiği şekilde Arapça olarak Hz. Peygamber Efendimizden tevarüs edildiği şekilde bin 400 küsur yıldır okunmaktadır. Bunu değiştirmeye dönük adımların ne kamuoyunun vicdanında bir karşılık bulacağı, ne sosyolojik ne de dini açıdan bir meşruiyetinin olmayacağı açık seçik ortadadır."

"İnsanlarımız ezanı anlasınlar" gibi bir niyetle bunun yapıldığı takdirde, burada da halkın zekasıyla dalga geçen, hakaret eden bir tutum içerisinde olunduğunun altını çizen Kalın, bu tartışmayı dönüp dönüp tekrar gündeme getirmenin sadece kamuoyunun tepkisini çekmekten başka bir işe yaramayacağına dikkati çekti.

Kalın, CHP'nin bazı yetkilileri dışında bu konuyu gündeme getirenin de pek olmadığına değindi.