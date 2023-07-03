CHP'yi karıştıracak açıklama: Her şey eski tas eski hamam

Seçimlerde bozguna uğrayan CHP, ilkesizce bulabildiği her parti ile ittifak yapmasına rağmen milletvekili sayısını düşürdü. CHP'nin tabanında büyük bir rahatsızlık oluşurken seçmenler, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.

KILIÇDAROĞLU 'DEĞİŞİM' DİYENLERE KAPIYI KAPATTI: CHP'NİN GELENEĞİNDE YOK



İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle cevap verdi.

"CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na 'hodri meydan' diyen CHP lideri, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir." dedi.

CHP'Lİ EROL'DAN PARTİYİ KARIŞTIRACAK AÇIKLAMA: HER ŞEY ESKİ TAS ESKİ HAMAM



Yeni Şafak'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'na karşı parti içerisinden başlatılan 'değişim' çağrılarına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da dahil oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Erol, "Üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey; isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam." ifadelerini kullandı.

CHP'DE İSİMLER DEĞİŞMİYOR



Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne sermişti. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor. Bu tabloya bakıldığında CHP'li vekil Erol'un iddia ettiği gibi CHP'de isimler de pek değişmiyor.