İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8818
  • EURO
    28,9045
  • ALTIN
    1661.21
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'yi karıştıracak yeni iddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ipini çekti
Politika

CHP'yi karıştıracak yeni iddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ipini çekti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son üç etkinlikte İmamoğlu'nun yer almamasına ilişkin 'İmamoğlu'nun özel kaleminin bile bilgisi yok bu ziyaretlerden. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu aday göstermemek için ön seçim yolunu yapıyor olabilir.' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
CHP'yi karıştıracak yeni iddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ipini çekti
ABONE OL

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son üç etkinlikte İmamoğlu'nun yer almaması dikkat çekmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklere neden katılmadığına ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, "Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" diyerek etkinliklerden haberdar olmadığını ifade etmişti.

Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

"İmamoğlu'nun özel kaleminin bile bilgisi yok bu ziyaretlerden." diyen Mengü, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu aday göstermemek için ön seçim yolunu yapıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU'NU ADAY ÇIKARTTIRMAYABİLİR'

Mengü, "Kılıçdaroğlu, isyankar çocuk olarak görüyor İmamoğlu'nu. Ön seçim diyorlar, il seçimleri oluyor falan CHP'de. Acaba bunun yolu mu yapılıyor? İmamoğlu'nu çıkarttırmayacak mı acaba Eren Erdem? Siyasi yasak gelebilir diyerek önünü mü kesecekler?" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.