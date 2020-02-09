AA 09.02.2020 10:07 - Güncelleme: 09.02.2020 10:07

Berger, AB-Türkiye ulaştırma sektörü iş birliği kapsamında, Turistik Doğu Ekspresi'nde düzenlenen "AB-Türkiye İş Birliği konulu toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen toplantıda, PKK yöneticilerinin de yer almasının Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandığı anımsatılarak, konuyu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Berger, PKK'nın AB'nin terör örgütleri listesinde yer aldığını söyledi.

AP'de ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının hatırlatılması üzerine Berger, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ekleyecek bir şeyimiz yok. Kendileri çok net bir şekilde kınadı, böyle bir davranışın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Biz de bu görüşü destekliyoruz." diye konuştu.

- Sivil koruma mekanizması harekete geçirildi

Berger, Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı alınan önlenmelere ilişkin soruyu yanıtlarken, AB'nin söz konusu virüse karşı sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdiğini bildirdi.

Avrupa vatandaşlarının Çin'den tahliye edildiğini ifade eden Berger, karantina istasyonlarının kurulduğunu, Çin'den gelenlerin gönüllü bir şekilde 14 gün boyunca karantina koşullarında kalmasının sağlandığını kaydetti.

- "Siyaset ve ekonominin önde gelen kişileriyle düzenli toplantılar yapıyoruz"

Berger, AB Türkiye Delegasyonu çalışma yemeğine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun çağrıldığının hatırlatılması üzerine, Türkiye'deki siyasi parti liderleriyle siyaset ve ekonomi alanında önde gelen kişilerle düzenli toplantılar yaptıklarını bildirdi.

Davutoğlu'nu misafir konuşmacı olarak davet ettiklerini, kendisini Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminden tanıdıklarını ve birlikte çalıştıklarını anlatan Berger, "Yeni bir parti kuran Davutoğlu'nun, planlarını dinlemek için öğle yemeği toplantımıza davet ettik." diye konuştu.

Berger, daha önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da davet ettiklerini anımsattı.