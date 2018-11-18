CIA: Kaşıkçı’nın ölüm emri Bin Selman’dan

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın verdiği öne sürüldü. Kaşıkçı’nın çalıştığı Washington Post (WP) gazetesi “CIA, Prens Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı” iddiasında bulundu. WP haberinde “ABD Başkanı Trump’a Bin Selman’ın bu işin içinde olduğunun kanıtı gizlice gösterildi ancak Muhammed’in bu cinayetin emrini vereceği konusunda Trump’ın hala şüpheleri vardı” ifadesine yer verdi. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in Bin Selman ile yakın ilişkisine işaret edildi.

İRAN VE PETROL ÜRETİMİ

İddialara göre, ABD istihbaratının dinlemelerine takılan bir görüşmede Veliaht Prens’in kardeşi Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman’ın, Kaşıkçı’ya İstanbul’daki Başkonsolosluğa gidip belgelerini almasını, bunun güvenli olacağını söyledi. CIA ayrıca konsolosluktan yapılan bir konuşmayı da incelediğini ve bu konuşmada cinayeti için Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik suikast ekibinin bir parçası olduğuna inanılan Mahir Abdulaziz Mutreb’in Bin Selman’ın en yakın danışmanlarından Suud el-Kahtani ile görüştüğü kaydedildi.WP haberinde, “Trump üst düzey Beyaz Saray yetkililerine Muhammed’in görevde kalması gerektiğini çünkü Suudi Arabistan’ın İran’ın kontrol edilmesinde yardımcı olduğunu söyledi. Trump, Kaşıkçı’nın ölümü konusunda Suudi Arabistan’ın petrol üretimini engelleyecek bir tartışma istemediğini belirtti” bilgisine de yer verildi.

KUSCHNER DE BİLİYOR

Prens Muhammed’in neden Kaşıkçı’yı öldürtmeye karar verdiğine dair sorular olduğuna dikkat çekilen haberde, bu konuda CIA’in inandığı bir teorinin de Muhammed’in Kaşıkçı’nın “Müslüman Kardeşler’e yakınlık duyan tehlikeli bir İslamcı” olduğuna inanması olduğu kaydedildi. Haberde, Muhammed’in bu düşüncesini (Başkan Trump’ın damadı Jared) Kushner ve (Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton ile paylaştığına da değinildi. Bu arada, Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan ABD’li bir yetkili de “ABD’li istihbarat yetkilileri, Veliaht Muhammed bin Selman’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği sonucuna ulaştı” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı Ailesi taziyeleri kabul ediyor Cemal Kaşıkçı için Cidde’de ailesinin yaşadığı evde taziyeler kabul edilmeye başlandı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, evinde babası için taziyeleri kabul ediyor. Kayıtlarda, başsağlığı için taziye evine ziyaretlerin yapıldığıgörülüyor. Gelenler arasında üst düzey yetkililerin olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah, Cidde’deki aile evlerinde taziye ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Kaşıkçı’nın failleri hesap verecek