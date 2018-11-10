Cihangir İslam’a tazminat davası 

15 Temmuz’da meydanlara koşup canlarını ve kanlarını alçak saldırıya siper edenlerin Cihangir İslam’ın dediği çıkar savaşı için değil, bu vatanın ve milletin bekası için ölümlerin üzerine koştuklarını aktaran Gökcan, şöyle konuştu: “Milletvekili İslam, TBMM’de söz alarak AK Parti milletvekillerine, partimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza ciddi ithamlarda bulunmuş, hakaretler etmiş, haddini aşmıştır. Bizler de tüm Türkiye’de 10 bin liralık tazminat davası açıyoruz. İslam, konuşmasında haddini aşarak ‘15 Temmuz menfaat çatışmasıdır’ demiştir. Bunu söyleyerek kimlerin adamı olduğu, kimlerin ağzıyla konuştuğunu, bütün Türkiye görmüştür. Bu davanın takipçisi olacağız.”

HAKARET İÇERİYOR

Avukat Gültekin Akça ise Cihangir İslam’ın TBMM’de yaptığı konuşmanın düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, açıklamanın çirkin ve hakaret içerdiğini ifade etti. Akça, hukuka aykırı ve müvekkilinin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu için Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.