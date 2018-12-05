Cinayeti BM soruşturacak

Amerikan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü saat 13.14’te ülkesinin İstanbul’daki Başkonsolosluğu’na girdikten sonra, Suudi Arabistan’dan gelen ekip tarafından burada katledilmişti. 66 gündür ne vahşi cinayetin failleri yargı karşısına çıktı ne de hayatını kaybeden Cemal Kaşıkçı’nın cesedine ulaşılabildi. Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için uluslararası alanda yoğun diplomasi yürüten Türkiye’nin çabaları karşılık buldu. Başta Amerika ve Batılı liderlerin cinayeti örtbas etmek için yaptığı girişimler boşa çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, cinayetle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

ORTAYA ÇIKMALI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. yıl dönümü dolayısıyla BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetini ‘korkunç’ olarak tanımladı. “Uluslararası soruşturma çağrısı yaptık” diyen Bachelet, konuşmasında şu “BM’nin işkence, ifade özgürlüğü, yargısız infaz konusundaki 3 raportörünün daha önce Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. Hakikaten gerçekte neler olduğunun ortaya çıkması ve bu korkunç cinayetin sorumlularının ortaya çıkması için böyle bir soruşturmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Ayrıca tüm gazetecilerin de korunması gerektiğine inanıyorum. Konuyu öğrenmek için bilgi bekliyorduk. Çünkü duyumlara göre hareket edemeyiz. Söylediğim gibi cezai bir soruşturma için bizim bir yetkimiz yok” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda eski Şili Devlet Başkanı olan Michelle Bachelet, ekim ayında da Riyad’dan Kaşıkçı vakasına karışan tüm yetkililerin dokunulmazlığını kaldırmasını ve cesedin yerini açıklamasını talep etmişti.

BAŞKAN HAREKETE GEÇİRDİ

Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi’nde dünya liderlerinin Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik sessizliğine tepki göstererek “Bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Veliaht Prensin, suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımı kabul edilemez. Bu sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın meselesidir. Gerekirse uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için BM’yi devreye sokarak bu işin takipçisi olacağız” ifadelerini kullanmıştı. Dün yaşanan gelişmelerin ardından Erdoğan’ın cinayetle ilgili ilkeli duruşu da uluslararası toplumu ve kuruluşları harekete geçirmekte etkili oldu.

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