Cinayetin üzerinin örtülmesin izin vermeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu:

KAŞIKÇI CİNAYETİ: (Türkiye’nin talepleri) Bir, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yerini öğrenmek istiyoruz. İki, bunu yapanlar Suud makamların elindedir, bunların ifadelerinin bizim adli makamlarımızla paylaşılmasını istiyoruz. Üç, yerli iş birlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini bekliyoruz. Türkiye toprakları içerisinde gerçekleşmiştir bu eylem. Dolayısıyla bu şahısların adil ve şeffaf şekilde yargılanması için bu yargılamanın İstanbul’da yapılması gerekir.

TALİMATI KİMDEN: Eylemin organizasyonu, önceden planlanmış olması ki önceden planlandığını Suudi Başsavcısı da söylüyor. Bu kadar hunharca bir şekilde, girer girmez öldürülmüş ve daha sonra parçalara ayrılmış. Bu kadar vahşi, bu kadar alçakça bir eylem ne kadar zamanda organize edildi ve bunlar kimler, bu talimatı verenler kimler? Bu yüksek düzeyden bir talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değil. Bunu net bir şekilde görmek durumundayız. Baştan beri söylüyoruz, kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz.

DOĞU AKDENİZ: Güney Kıbrıs ve Yunanistan ve Mısır işbirliği ile 7. parselde hak iddiasında bulunuyor. Bunu bilsinler 7. parsel dedikleri bölge bizim kıta sahanlığımız içindedir, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gereken cevap verilir, Fatih Gemisi de yine güçlü bir şekilde korunmaktadır. Yunan ve Rum tarafına herhangi bir girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz.

TEHLİKELİ YAKLAŞIM: Yunanistan bir hukuk üretiyorlar, bunu evrensel hukuk olarak tanımlıyorlar sonra da Türkiye buna uysun diyorlar. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak bir çabaya Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir.