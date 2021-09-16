'Çıplak semazen' skandalına tepkiler çığ gibi: ''CHP nedir?'' derlerse işte tamda bu!

16 Eylül 2021 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:51

İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde gala yemeği organize edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı basına kapalı etkinlikte, belden yukarısı çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden oldu.

Skandala sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP nedir?" derlerse işte tamda bu! Özürleri kabahatlerinden büyük! "Çıplak Semazen" kepazeliğine karşı çıkanlara açıklamada geçen "çağdışı anlayış/bağnaz/karanlık/hastalıklı zihniyet vs"den kasıtlarının ne olduğunu iyi biliyoruz! Allah bu zihniyetten aziz milletimizi korusun!" diye yazdı.

"CHP nedir?" derlerse işte tamda bu!Özürleri kabahatlerinden büyük!#ÇıplakSemazen kepazeliğine karşı çıkanlara açıklamada geçen "çağdışı anlayış/bağnaz/karanlık/hastalıklı zihniyet vs"den kasıtlarının ne olduğunu iyi biliyoruz!



Allah bu zihniyetten aziz milletimizi korusun! https://t.co/J5EJ6hcoBA — Bülent TURAN (@turanbulent) September 15, 2021

"DUALARLA YAPILAN AÇILIŞLARA TAHAMMÜL EDEMEYENLER..."

AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu da, "Altı kaval üstü şişhane! Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler, Hz. Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufî geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar. Bu fotoğraf, nasıl iki yüzlü davranıldığının ve hakikate karşı bozgunculuğun net delilidir." ifadelerini kullandı.

Altı kaval üstü şişhane!



Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler,

Hz.Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufî geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar.



Bu fotoğraf, nasıl iki yüzlü davranıldığının ve hakikate karşı bozgunculuğun net delilidir. pic.twitter.com/BSlwfKoj7o — Av.M.Emin AKBAŞOĞLU ���� (@akbasogluemin) September 16, 2021

MHP'DEN SERT TEPKİ

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.



Osmanağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i "rencide eden bir figür" olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir programda sergilenen "çıplak semazen" gösterisini eleştiren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kişisel tercihlerini İzmirliye dayatan, İzmir'i kişisel tercihlerine kurban etmeye kararlı olduğunu bir kez daha gösteren CHP'nin 'meyilli' belediye başkanı Tunç Soyer ve zihniyeti şimdi de 'döngüsel kültür' safsatasıyla ortaya çıkarak yeni bir rezalete daha imza atmıştır. Soyer ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programda; bir şahsın ney eşliğinde semazen olarak sahnesine başladığı ve ilerleyen safhalarda yarı çıplak bir şekilde zıplayarak devam ettiği 'performansı' ancak ve ancak CHP'nin ve Tunç Soyer'in yozlaşmış kültürünü temsil etmektedir."

"700 YILLIK MEVLEVİ KÜLTÜRÜNÜ KURBAN ETTİLER"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili olarak açıklamada bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Sürekli, şu açıklamayı yaptı: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; kutlama, anma ve tanıtımlarda işi zıvanadan çıkarmayı marifet saymaktadır! 9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyetleri, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki; İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır.

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programda Mevlevi geleneklerine ve Hz. Mevlana'nın ruhuna uygun olmayan gösteri, apaçık hadsizliktir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu gösteriyi düzenleyen ve onay verenleri kınıyorum." ifadesine yer verdi.

- "ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yaptığı yazılı açıklamada, sema ayinlerinin belirli bir usul ve adabının olduğunu vurguladı.

Gösteriyi Mevlevilik kültürüne karşı yapılan büyük bir "saygısızlık" olarak nitelendiren Angı şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin katıldığı törende bir dansçının başında sarık ve üstte siyah, altta kırmızı 2 kat kıyafet ile sahneye çıktığı görülüyor. Oyun havası eşliğinde önce sarığını sonra kıyafetinin üstünü çıkaran dansçının gösterisini yarı çıplak kırmızı kıyafet ile tamamladığını utanç içerisinde izledik. Bu gösteri Mevlevilerin 700 yıllık 'Sema' zikrine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

Semazenin sema yaparken Allah lafzını dilinden düşürmediğini ifade eden Angı şunları kaydetti:

"Sema kıyafetinin manasını bilerek giymek gerekir. Sema ayinlerinde giyilen sikke, hırka, destegül, tennure ve elifi nemed, başlı başına ölümü ve nefis terbiyesini simgeler. Dolayısıyla şov amaçlı gerçekleştirilen bu törenin gerçek bir sema töreni ile uzaktan yakından alakası yoktur. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu utanç gecesi asla kabul edilemez. Bu organizasyonu düzenleyenleri kınıyor, Hz. Mevlana'ya ve onun değerlerine karşı yaptıkları saygısızlıktan dolayı özür dilemeye davet ediyorum."

- "KÜLTÜR YOZLAŞMASININ EN BARİZ ÖRNEĞİDİR"

Konya Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada da semanın bir "dans", semazenin de bir "dansöz" olmadığına vurgu yapıldı.

Konya'dan dünyaya hoşgörü mesajları verirken tüm insanlığı İslam'a davet eden Hz. Mevlana'nın "Ben yaşadıkça Kuran'ın bendesiyim, Ben Hz Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da bizarım, o sözden de bizarım (şikayetçiyim)." sözlerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mevlevilik kültüründe de ne böylesi bir dans ne de yarı çıplak dansözler vardır. Adına semazen denilen ve sema töreni gibi sunulan bu saçma olay herhangi bir mantığa sığmamaktadır. Yarı çıplak bir semazenin ney ve oyun havası eşliğinde dans etmesi ve bu acayip törenin Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde gerçekleştirilmesi ise kültürümüzün nasıl yozlaştırılmaya çalışıldığının en bariz göstergesidir. Milli ve manevi değerlerimizle alay edercesine ortaya konulan tablo vicdanları sızlatmaktadır. Bunun yanında kültürümüzde yeri olmayan birtakım ritüellerin de bizden bir parçaymış gibi sunulması, kültür yozlaşmasının en bariz örneğidir. Buna müsaade edilmemesi için ise ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçmesi, böylesi garabet olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alması elzemdir."