Çirkin çıkış! İP ‘seçim tokadı' hesabına başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yardımcısı Koray Aydın gazeteci Murat Yetkin'e seçimle ilgili açıklamalar yaptı. Akşener, "Seçim 18 14 Mayıs'a yetişmeyebilir, 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi. Akşener, Yetkin'in "Depremin Erdoğan'ın seçim desteğine etkisi ne olur?" sorusuna cevap vermezken Koray Aydın, "Buradan şamar yer" ifadesini kullandı. Çirkin hesaba AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık... Görüyoruz ki asıl enkaz altında kalan, bir türlü milletle hemhâl olamayan habis zihniyetlilerdir" diyerek tepki gösterdi.

FIRSATÇILIĞA SOYUNMUŞLAR

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de "Biz canlarımızı kurtarmaya, acılarımızı paylaşmaya, yaralarımızı sarmaya odaklanmışken birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş. Herkesin derdi başka başka" ifadelerini kullandı