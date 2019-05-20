28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Çirkin iddiaya İBB’den yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan haberlere, yönelik açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Sayıştay raporu, İBB’ye ait 20 bin metrekarelik lojmanların yandaş şirketler tarafından bedelsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkardı” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten İBB, “Maksadı çok belli olan haberler, çarpıtma ve iftiradan ibarettir” dedi. 

HUKUK İLE HAK ARANACAK 

“Bu süreçte kurumumuzu yıpratma amaçlı yapılan kasıtlı haber ve sosyal medya paylaşımları karşısında hukuk zemininde tüm haklarımızı sonuna kadar arayacağız” denilen açıklamada İBB, şu ifadelere yer verdi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından haberde geçen firmalara lojman, yer tahsisi yapılması söz konusu değildir. Kamu hizmetlerinin ve belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için o tarihte kamu iktisadi teşekkülü olan TEDAŞ’a trafo merkezi yapılması için belirli süreli yer tahsisleri yapılmıştır. Tahsis işlemleri, İBB Meclisi tarafından alınan kararlara dayanmaktadır. Habere konu lojman ve taşınmazlar ise İETT Genel müdürlüğü ile Kamu İktisadı Teşekkülü olan TEDAŞ arasında mülkiyet ihtilafı bulunan taşınmazlardır. 2705 sayılı kanun uyarınca İstanbul elektrik dağıtım yetkisi TEDAŞ’a devir edildiğinden elektrik hizmetinde kullanılan taşınmazların bir kısmı da TEDAŞ’a devredilmiştir. Habere konu lojman ve taşımazlar da tapuda İETT adına kayıtlı olup, kanunla TEDAŞ’a devredilen taşınmazlardır. Mülkiyeti ihtilaflı taşınmazlar için açılmış davalarda mülkiyet durumu mahkemece belirlenecektir. Mülkiyeti İBB ve İETT´ye ait olup özel şirketlere kullandırılmış herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. 

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şampiyona ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan

Şampiyona ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan

İngiltere sonuncu olunca anladı

İngiltere sonuncu olunca anladı

7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi

7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

ABD beton duvarlarla ördü! Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

ABD beton duvarlarla ördü! Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...

Trump: Bu İran'ın resmen sonu olur

Trump: Bu İran'ın resmen sonu olur

Avcı'dan Terim'e çok sert sözler: Delikanlı adam...

Avcı'dan Terim'e çok sert sözler: Delikanlı adam...
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

'Gökyüzündeki gözler' düşmana korku veriyor

'Gökyüzündeki gözler' düşmana korku veriyor

Madonna'dan Filistin bayrağı sürprizi

Madonna'dan Filistin bayrağı sürprizi

Bilim tarihinde bir ilk! Ölü nöronları aktif hale getirdiler!

Bilim tarihinde bir ilk! Ölü nöronları aktif hale getirdiler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA