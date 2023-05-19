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Politika

CNN'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle ilgili CNN'e açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 15 seçim kaybettiğine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum' dedi.

19 Mayıs 2023 Cuma 12:13 - Güncelleme:
CNN'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim." dedi. Erdoğan ayrıca konuşmasında, "İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti.

Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum.

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