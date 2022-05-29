Kurdukları ittifak işe yaramadı: Türkiye oyuna dahil edilmeli

Tel Aviv Üniversitesi'nde Türkiye Uzmanı olan Hay Eytan Cohen Yanarocak, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliğine ilişkin Yunan basınına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin hem Kiev hem de Moskova ile iyi ilişkiyi sürdüğünü ifade eden İsrailli uzman savaşın Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiye zarar vermeyeceğini ama Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine değinen Yanarocak, iki ülkenin Suriye'nin kuzeyinde yer alan SDG'ye (Terör örgütü PYD/YPG) yönelik politikasını değiştirmeye ikna edilmesinin Türkiye için büyük bir kazanım olacağını söyledi.

COHEN: TÜRKİYE OYUNA DAHİL EDİLMELİ

Türkiye'nin işbirliği olmadan East Med projesinin hayata geçirilemeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini belirten İsrailli uzman, "Boru hattı, doğalgazı Kıbrıs ve İsrail'den Yunanistan'a taşımak için tasarlandı. Ama görünen o ki Türkiye oyuna dahil edilmeli. Doğu Akdeniz bu ülkeleri bölmek yerine birleştirebilir. Bu bakış açısıyla Rum tarafı, İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Mısır işbirliği yapmalı ve Doğu Akdeniz'in doğal zenginliklerinin yabancı şirketlere işletilmesi için ortak lisanslar vermelidir" dedi.