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Politika

Çorum ve Konya'yı ülke ilan etmişti... Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı

7'li koalisyonun yıpratmak istemediği Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sürekli olarak gafları ile gündeme geliyor. Daha önceden Çorum ve Konya'yı ülke ilan eden Kılıçdaroğlu, Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğini söyledi.

2 Mayıs 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
Çorum ve Konya'yı ülke ilan etmişti... Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı
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CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Seçim ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya giden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özel ekonomi bölgesi ilan edeceği şehirleri sayarken Mısır'ı da saydı.

MISIR'I ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ İLAN EDECEK

Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil Elazığ dahil Mısır... Affedersiniz Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KONYA'YA DA ÜLKE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Konya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ise "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" demişti.

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