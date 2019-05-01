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Çubuk halkına ‘terörist’ dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta uğradığı saldırıyı ‘linç girişimi’ olarak niteledi. Ardından yine bölge halkına hakarete varan ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, saldırganları terör örgütü PKK ile aynı kefeye koydu.

  • STAR ANKARA
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Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce Artvin’de kendisine yönelik gerçekleştirilen PKK saldırısını hatırlattı ve “Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farkı yok” dedi. Çubuk’ta yaşadığı saldırıyı ilk kez anlatan Kılıçdaroğlu, kendisine karşı gerçekleştirilen protesto için “Açık ve net bir linç girişimi” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu “Akkuzu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum, benim gündeme getirmek istediğim provokasyon yapan insanlardır” diyerek, şehit yakınlarının da içinde olduğu protestocuları ‘terörist’, ‘PKK’lı’ olmakla suçladı. Sözlerinin devamında ‘o alçaklar’ tanımlamasını kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

PKK’DAN FARKI YOK 

Seçimlerde ve Meclis’te PKK’nın siyasi uzantısı ile işbirliği yapan CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buna rağmen Çubuk halkıyla ilgili şu ifadeleri sarf etti: Hayatımda iki kez polisin akrep denilen aracına bindim. Biri Şavşat’taki PKK saldırısıydı. Artvin’de saldıran da PKK’ydı. Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin de PKK’dan bir farkı yok. PKK ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Bunlar da ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Aynı amaçla hareket ediyor. Aynı yolun yolcuları.

O şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namazın başında, sloganlar, hakaretler atıldı... Bırakın bari bir Fatiha okunsun. Bırakın bari bir helallik olsun. İzin vermiyorlar. Bunlar gerçekten Müslüman mı dedim.  Geldiğimiz nokta şudur, bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan hakareti eleştiriyorum. Benim vicdanımı derinden yaraladı. Saldırı diyorlar, protesto diyorlar... Açık ve net bir linç girişimiydi. Yapmak istediler ama yapamadılar. Verilmiş sadakamız varmış. 

Araçta ceset var ihbarı yapıp bombayı patlattılar

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