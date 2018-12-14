Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhur İttifakı 12 ili  yeniden görüşüyor 

  • ŞERİFE GÜZEL
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti ile MHP arasında sürdürülen Cumhur İttifakı görüşmelerinde, muhalefet cephesinin ‘ortak adayla çıkma’ kararını açıkladığı 12 il yeniden masaya yatırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bir saatlik görüşmesinin ardından hem AK Parti hem de MHP’de yerelde Cumhur İttifakı’nın hayata geçirilmesine yönelik detaylar konusunda çalışmalar hız kazandı. Her iki parti de karşılıklı aday çıkarılmayacak illerle ilgili düzenlemelerin yanı sıra, ilçelerle ilgili detayları netleştirmek üzere çalışıyor.

MHP’YE OSMANİYE JESTİ 

Parti kulislerinde, uzlaşmaya varılan çerçevede MHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de, AK Parti’nin de Adana, Mersin ve Manisa’da aday çıkarmayacağı belirtiliyor. Bu illerde gösterilecek olan isimler, hangi partinin adayı olursa olsun, ‘ortak adayı’ niteliği taşıyacak. İki liderin görüşmesi neticesinde Muğla ve Aydın’da da AK Parti adayının destekleneceği bilgisi kulislerde dile getiriliyor. İttifak kapsamında sadece 30 büyükşehir değerlendiriliyor. Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’nin ittifak dışında olduğu belirtilmekle birlikte AK Parti’nin, ‘jest’ yaparak Osmaniye’de de aday göstermeyebileceği üzerinde duruluyor. Dolayısıyla AK Parti ve MHP’nin işbirliği yapacağı 9 il bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alkollü CHP´li başkan aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptı

Alkollü CHP´li başkan aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptı

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA