Cumhur İttifakı 3. zaferini kazandı
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde oluşan Yenikapı Ruhu’ndan doğan Cumhur İttifakı, 3. sandık sınavından da zaferle çıktı. 2017 ve 2018’de birinci çıkan Cumhur İttifakı, üçüncü kez zaferle taçlandı.
Yerel, adayların etkili olduğu bir seçim olmasına rağmen Cumhur İttifakı’na güven azalmadı. Vatandaş, Millet ittifak denilerek terör örgütü bağlantılarının da tüm gücüyle desteklediği ve işbirlikçilerin algı çalışmalarına rağmen tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı. AK Parti, Türkiye genelinde, birçok ilde açık ara birinci çıktı.2017’de yüzde 51.41 oy alan Cumhur İttifakı 2018’de ise yüzde 52.6 oy aldı. Cumhur İttifakı dün de yüzde 51.7 ile 3. zaferini kazandı.
5 İLDEN REKOR OY
AK Parti’ye rekor oy veren illerin başında ise Rize, Konya, Malatya, Erzurum, Sakarya geldi. Bazı bölgelerde de AK Parti seçmeninin MHP’ye kayarak yine Cumhur İttifakı içinde kalmayı tercih ettiği görüldü. İttifak kapsamında değerlendirilmeyip, herkesin kendi adayıyla yarıştığı büyükşehirler dışındaki illerden AK Parti’nin elindeki Bayburt, Erzincan, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Karaman ve Kütahya MHP’ye geçti. Karadeniz bölgesinin Cumhur İttifakı’na sahip çıktığı görüldü. AK Parti, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun’da birinciliği açık ara farkla elinde bulundurdu. Karadeniz sahil boyunca üç il hariç, hepsi Cumhur İttifakı dedi.
KAFA KAFAYA YARIŞAN İLLER
MHP’de bulunan Bartın ve Karabük’te Cumhur İttifakı kendi içinde yarıştı. AK Parti ile MHP adayları yarışı son ana kadar başa baş götürdü. Son aşamada Bartın ve Karabük yine MHP’de kaldı. Kırklareli’nde partisinin aday göstermemesi üzerine istifa edip bağımsız giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazanan isim oldu.
311 OYLA AK PARTİ KAZANDI
Giresun da, 311 oyla AK Parti, belediyeyi CHP’den aldı.AK Parti, elinde bulundurduğu büyükşehirlerden Ankara ve Antalya’yı CHP’ye kaptırırken, MHP, elinde bulundurduğu 3 büyükşehirden sadece Manisa’yı koruyabildi. Akdeniz ve Ege sahil bandının da CHP ağırlığına geçtiği görüldü.
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