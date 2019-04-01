Cumhur İttifakı 3. zaferini kazandı

Yerel, adayların etkili olduğu bir seçim olmasına rağmen Cumhur İttifakı’na güven azalmadı. Vatandaş, Millet ittifak denilerek terör örgütü bağlantılarının da tüm gücüyle desteklediği ve işbirlikçilerin algı çalışmalarına rağmen tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı. AK Parti, Türkiye genelinde, birçok ilde açık ara birinci çıktı.2017’de yüzde 51.41 oy alan Cumhur İttifakı 2018’de ise yüzde 52.6 oy aldı. Cumhur İttifakı dün de yüzde 51.7 ile 3. zaferini kazandı.

5 İLDEN REKOR OY

AK Parti’ye rekor oy veren illerin başında ise Rize, Konya, Malatya, Erzurum, Sakarya geldi. Bazı bölgelerde de AK Parti seçmeninin MHP’ye kayarak yine Cumhur İttifakı içinde kalmayı tercih ettiği görüldü. İttifak kapsamında değerlendirilmeyip, herkesin kendi adayıyla yarıştığı büyükşehirler dışındaki illerden AK Parti’nin elindeki Bayburt, Erzincan, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Karaman ve Kütahya MHP’ye geçti. Karadeniz bölgesinin Cumhur İttifakı’na sahip çıktığı görüldü. AK Parti, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun’da birinciliği açık ara farkla elinde bulundurdu. Karadeniz sahil boyunca üç il hariç, hepsi Cumhur İttifakı dedi.