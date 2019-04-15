Binali Yıldırım: İstanbul seçimi 'murdar' olmuştur

Biz bize verilen oyların yerli yerine gitmesinden mesulüz diyen Yıldırım, geçersiz sayılan oylardan 5000 tanesinin kendisine gelirken, 500'ünün İmamoğlu'na gittiğini açıklamasının organize bir usulsüzlüğü gösterdiğini söyledi. "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir." diyen Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, "Murdar etin de kavurması olmaz." dedi.