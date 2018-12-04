Cumhur İttifakı diri tutulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Latin Amerika’dan dönüşünde Esenboğa Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. G-20’deki temasları hakkında bilgi veren Erdoğan, Paraguay ve Venezuela’daki görüşmelerine değerlendirdi. G-20’de terörle mücadeleye verilen önemi tekrarladıklarını belirten Erdoğan, “Bu mücadelenin, ayrım yapmadan terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılması gereğinin altını çizdik” dedi.

BİZ DE YAPMALIYIZ

Erdoğan, Venezuela ziyaretinde tören kıtasındaki askerlerin ve çocukların İstiklal Marşı’nı okumalarının manidar olduğunu söyledi. Bir milyon 48 bin çocuğun 4 yaşından itibaren müzik eğitimi aldığını aktaran Erdoğan, şunları belirtti: “Bu çok çok önemsenecek bir adım. ‘Bunla da kötü alışkanlıklardan çocukları kurtarmada başarı elde ettik’ diyor. Bütün bunları 7 bin 500 civarında hocayla yapıyorlar. Temenni ederim ki bizler de buna benzer adımları ülkemizde yoğun bir şekilde çalışır ve atarız. Bunları halletmemizde fayda var.” Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yere düşen Türk bayrağını kaldırmasının da ‘unutulmaz bir nezaket’ olduğunu vurgulayan Erdoğan, 17-18 saat süren yolculuk yaptıklarını hatırlatarak, “Non-stop gittiğimiz için 17-18 saat. Demek eski usul olmuş olsa iki günden aşağı ulaşmak mümkün değildi. Bunlar da tabi ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli” diye konuştu. Erdoğan, sorular üzerine, zirvede terörle mücadelenin gündeme geldiğini belirtti. Genel kurul mesabesinde bir toplantı olduğunu ve toplantının başlangıcında liderler zirvesinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bu toplantıda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin de konuşulduğunu bildirdi. “İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi” diyen Erdoğan, yapılan basın toplantısında Kaşıkçı konusunu etraflıca aktardığını ve gelinen noktayı uluslararası medyaya anlatma fırsatı bulduğunu söyledi.

BAZILARI RAHAT DURMAZ

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak görüşmelerinin 30 şehir üzerinde yoğunlaştığını açıkladığı hatırlatılarak, Bahçeli ile ne zaman görüşeceği ve ittifakın çerçevesinin sorulması üzerine, “Biliyorsunuz MHP bir ismi belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar” dedi. Yurtdışındayken Mehmet Özhaseki ile telefonda görüştüğünü bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler, ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Sonra da Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü, biliyorsunuz bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içerisine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor ve inşallah 31 Mart’a da böyle gideceğiz.”