Cumhur İttifakı diri tutulmalı
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile muhakkak görüşeceklerini belirterek “Çünkü, bazıları karıştırmanın gayreti içerisinde. Onlara fırsat vermemek için Cumhur İttifakını diri tutmamız gerekiyor”dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Latin Amerika’dan dönüşünde Esenboğa Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. G-20’deki temasları hakkında bilgi veren Erdoğan, Paraguay ve Venezuela’daki görüşmelerine değerlendirdi. G-20’de terörle mücadeleye verilen önemi tekrarladıklarını belirten Erdoğan, “Bu mücadelenin, ayrım yapmadan terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılması gereğinin altını çizdik” dedi.
BİZ DE YAPMALIYIZ
Erdoğan, Venezuela ziyaretinde tören kıtasındaki askerlerin ve çocukların İstiklal Marşı’nı okumalarının manidar olduğunu söyledi. Bir milyon 48 bin çocuğun 4 yaşından itibaren müzik eğitimi aldığını aktaran Erdoğan, şunları belirtti: “Bu çok çok önemsenecek bir adım. ‘Bunla da kötü alışkanlıklardan çocukları kurtarmada başarı elde ettik’ diyor. Bütün bunları 7 bin 500 civarında hocayla yapıyorlar. Temenni ederim ki bizler de buna benzer adımları ülkemizde yoğun bir şekilde çalışır ve atarız. Bunları halletmemizde fayda var.” Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yere düşen Türk bayrağını kaldırmasının da ‘unutulmaz bir nezaket’ olduğunu vurgulayan Erdoğan, 17-18 saat süren yolculuk yaptıklarını hatırlatarak, “Non-stop gittiğimiz için 17-18 saat. Demek eski usul olmuş olsa iki günden aşağı ulaşmak mümkün değildi. Bunlar da tabi ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli” diye konuştu. Erdoğan, sorular üzerine, zirvede terörle mücadelenin gündeme geldiğini belirtti. Genel kurul mesabesinde bir toplantı olduğunu ve toplantının başlangıcında liderler zirvesinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bu toplantıda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin de konuşulduğunu bildirdi. “İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi” diyen Erdoğan, yapılan basın toplantısında Kaşıkçı konusunu etraflıca aktardığını ve gelinen noktayı uluslararası medyaya anlatma fırsatı bulduğunu söyledi.
BAZILARI RAHAT DURMAZ
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak görüşmelerinin 30 şehir üzerinde yoğunlaştığını açıkladığı hatırlatılarak, Bahçeli ile ne zaman görüşeceği ve ittifakın çerçevesinin sorulması üzerine, “Biliyorsunuz MHP bir ismi belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar” dedi. Yurtdışındayken Mehmet Özhaseki ile telefonda görüştüğünü bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler, ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Sonra da Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü, biliyorsunuz bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içerisine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor ve inşallah 31 Mart’a da böyle gideceğiz.”
KÜLLİYE'DE LİSELİLERİ AĞIRLADI
Başkan Erdoğan Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçerken 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini gördü. Makam arabasından inip gençlerin yanına giden Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerini çaya davet eden Erdoğan, onları Külliye’deki konutunda ağırladı. Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.
İstanbul için biraz sabır
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayının TBMM Başkanı Yıldırım olup olmadığının sorulması üzerine “Şu anda tabii aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz” dedi. İstanbul için ‘aşkım olan il’ tanımı yapan Erdoğan şunları söyledi: “Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir? Bunu görelim istiyoruz. Zira önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Bu arada da tabii Ankara ihmal edilemez. Ankara’da da malum TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10’u ile 22’si arasında yine Sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp, kararımızı vereceğiz.”
5 GÜNDE 3 ÜLKE 10 LİDERLE ZİRVE
Başkan Erdoğan üç ülkeyi kapsayan 5 günlük Latin Amerika turunda başta ABD Başkanı Trump, Rusya Başkanı Putin ve Çin Başkanı Şi olmak üzere 10 liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Arjantin’deki temaslarının ardından Paraguay’a geçti. Bu ülkeye Türkiye’den yapılan ilk yüksek düzeyli ziyareti gerçekleştiren Erdoğan eğitimden, terörle mücadeleye, ticarette kadar çok sayıda anlaşmanın imzalanma törenine katıldı. Erdoğan Latin Amerika turunun son durağı olan Venezuela’da da çok sıcak karşılandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından karşılanan Erdoğan’ın Karakas ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşmaya imza atıldı.
ABD
ÇİN
RUSYA
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