Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Avrupa Yakası’ndaki sıkışıklık ardışık tünellerle çözülecek

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Avrupa Yakası’ndaki karayolu ulaşımı için hazırlanan yeni projenin detaylarını açıkladı. Yıldırım “Türkiye’de yaptık İstanbul’da da yaparız, eğer seçilirsek her alanda İstanbul’u gelecek yüzyıla hazırlayacak projeleri “Yıldırım hızıyla” hayata geçirmeye hazırız” dedi. “Sarıyer ile Büyükçekmece arasında 100 kilometreyi aşan tünel ağı kurulacak." diyen Yıldırım, Beylikdüzü TÜYAP’tan Sarıyer’e oradan da Kuzey Marmara Otoyolu’na uzanacak ardışık tüneller ile trafiğin tıkandığı noktalar By-Pass edilerek trafiğin rahatlatılacağını söyledi.

TÜNELLERLE BAĞLANACAK

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle birbirine bağlanacak. Mevcut tünellerin de sisteme dahil olmasıyla yaklaşık 100 kilometrelik yeni bir güzergah ortaya çıkacak. Avrupa Yakası’ndaki karayolu ulaşım ezberlerini kökten değiştirebilecek kapasitedeki “Tünel Ulaşım Sistemi” sayesinde Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp Sultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer İlçeleri arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Akşam'a konuşan İBB adayı Binali Yıldırım, İstanbullunun kabusu olan trafik sorununu kökten çözecek projelerini anlattı.

İŞTE İSTANBUL'UN YENİ TÜNEL HARİTASI

Tüyap-Haramidere Tüneli: 12 Km.

Esenyurt-Avcılar Tüneli: 2 Km.

Avcılar-Halkalı Köprüsü: 2 Km.

Avcılar-Küçükçekmece: 2 Km.

Küçükçekmece-Bahçelievler Tüneli: 6 Km.

Bahçelievler-Bağcılar Tüneli: 5,5 Km.

Bağcılar-Esenler-Bayrampaşa Tüneli: 5 Km.

Bayrampaşa-Esenler-Güngören Tüneli: 6 Km.

G.osmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa Tüneli: 6 Km.

G.osmanpaşa-Kağıthane Tüneli: 6 Km.

Kağıthane-Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli: 4 Km.

Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 8 Km.

Levazım-Armutlu Tüneli: 7 Km.

Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 5 Km.

Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 2 Km.

Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 5 Km.

Çayırbaşı-Sarıyer Tüneli: 2 Km.

Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14 Km.

Binali Yıldırım, Pendik ve Tuzla'da halkla buluştu.

Teknolojinin kalbi Pendik’te atacak

Binali Yıldırım Pendik’te kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle Türkiye’ye endüstriyel AR-GE çalışmalarında sınıf atlatmayı amaçlıyor. Projenin detaylarını anlatan Yıldırım şunları kaydetti: “Pendik’te bin 500 dönümlük İBB mülkiyetindeki arsalar üzerine Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız. Teknolojinin önde gelen firmaları burada belediyenin sağlayacağı kaynaklarla AR-GE bütçelerini arsa ve inşaata harcamadan ürün geliştirme imkânına kavuşacaklar. Bu bölgede sanayi tesisleri, başarılı dünya örneklerinde olduğu gibi girdi-çıktı-atık ve yan mamul verilerine göre ilişkilendirilerek konumlandırılacak. Bunun başarılı bir örneği Singapur’da Jurong adasında uygulanıyor. Bu teknoloji geliştirme merkeziyle doğrudan 20 bin, dolaylı olarak da 30 bin istihdam sağlanacak.”

"Tavşantepe’ye 12 dakikada gideceksiniz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da çeşitli temaslarda bulundu. Vatandaşlara yeni metro müjdesi veren Yıldırım, ”Tavşantepe’den metro Tuzla’ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe’ye 12 dakikada gideceksiniz” dedi.

EYT'YE TAKİP SÖZÜ

Tuzla Tersanesi'nde işçilerle bir araya gelen Yıldırım, işçilerden birisinin Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili bir döviz açması üzerine şunları söyledi: "EYT. Gördüm. Biraz sabırlı olun. O işin de takipçisi olacağım. Buradan Binali Yıldırım sözü veriyorum."