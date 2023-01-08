Cumhur İttifakı Protokolü... Başkan Erdoğan, talimatı verdi

Seçime aylar kala muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masa, cumhurbaşkanı adayının adını belirlemek bir yana, hangi yöntemle isim belirleneceği konusunda bile anlaşamazken, Cumhur İttifakı "seçim protokolü" için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın gündem maddelerinden biri de ittifak protokolü oldu. Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" adı altında seçime birlikte gireceğine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi.

Sabah'ın haberine göre; Önümüzdeki günlerde iki parti ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek. Seçim Yasası'na göre ittifak yapmak isteyen partiler seçim sürecinin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü YSK'ya teslim etmek zorunda. Aday listelerinin teslim edilmesi için verilen süreden iki gün önceye kadar bu protokollerde değişiklik yapılabiliyor, bazı partiler ittifaka dahil olup bazıları çekilebiliyor. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı Protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli imzasıyla YSK'ya sunulmuştu.

ORTAK LİSTE KONUSU MASAYA YATIRILIYOR

TBMM'deki dengeler açısından bir milletvekilinin bile büyük önemi bulunuyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı içinde artık oyların boşa gitmemesi için ve Cumhur İttifakı partileri ayrı ayrı liste çıkarttığında bölünme olacağından dolayı ortak liste tartışılmaya başlandı. İki partinin önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylı olarak masaya yatırması, hangi illerde böyle bir uygulamaya gidilebileceği, yapılması halinde kaç milletvekili daha fazla çıkarmanın mümkün olabileceğinin konuşulması bekleniyor.